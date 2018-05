Eine Veteranin, die bestens in Schuss ist

Die Linzer Fechterin Theresa Lorenz holte sich Team-Europameistertitel.

Therese Lorenz, Europameisterin Bild: Fechtunion

Wie es Therese Lorenz damit geht, als Veteranin bezeichnet zu werden, ist nicht überliefert. Nimmt man ihr Lächeln und ihre positive Ausstrahlung als Gradmesser, dann wird die Linzerin wohl daran nicht zu viele Gedanken verschwenden.

Es gibt auch keinen Grund dafür. Denn es hört sich schon bestens an, Europameisterin zu sein. Im Fechten.

Das ist Lorenz seit wenigen Tagen. Bei den Mannschafts-Europameisterschaften der Veteraninnen – das sind in ihrem Sport Aktive, die älter als 40 bzw. 50 Jahre sind und die im konkreten Fall gemeinsam fechten – war die Sportlerin von der Fecht-Union Linz im Team mit Hildegard Strohmeyer (AFC Salzburg) und Dorothea Tanzmeister (ASC Wien) eine Klasse für sich.

Souverän holte sich das Trio im niederländischen Alkmaar den Titel. Ohne Niederlage. Das ist insoferne beachtlich, als beim Mannschaftsfechten zwar jeder für sich kämpft, aber die Treffer in jeder Runde an die nächste Mannschaftskollegin weitergegeben werden. Wenn eine schwächelt, wird es für die anderen schon schwerer.

Im Team Österreich gab es keine Schwächen. Schon in der Vorrunde konnten alle Gefechte teils überlegen gewonnen werden. Auch danach gab es für die Gegnerinnen bis ins Finale nichts zu holen. Die immer noch in der allgemeinen Klasse aktiven Degenfechterinnen holten sich im Finale gegen Finnland mit einem Vorsprung von zehn Treffern klar den Titel.

Für Lorenz war es „so cool“. Nie sei es knapp geworden, nie hätte eine von ihnen nachgelassen. Die Folge war, dass es keine Nervosität und keinen Zweifel an der eigenen Stärke gab. „Wir haben das einfach nur genossen“, sagt Lorenz, die begeisterte Fechterin ist.

Da sie so nebenbei auch noch Mutter von sechs Kindern ist und das genießt, macht klar, dass sie so weit weg von einer Veteranin ist, dass ihr so eine Bezeichnung nur ein Lächeln kosten kann. Und wer weiß, welche Titel im Fechten noch auf die Linzerin warten. Denn zu alt ist man nie, wenn man gut ist.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema