Eine Innviertlerin regiert jetzt über das Ausseerland

BAD AUSSEE. Die Narzissenkönigin kommt nach neun Jahren wieder aus Oberösterreich

Narzissenkönigin Silvia Mair flankiert von ihren Prinzessinnen TIna Zinhobl (links) und Cornelia Huber (r.) Bild: APA/BARBARA GINDL

"Ich bin total verdattert." Der erste Satz von Silvia Mair, der neuen Regentin des Ausseerlandes, war grundehrlich und ungekünstelt. Nach neun Jahren kommt die Narzissenkönigin nämlich wieder aus Oberösterreich.

Die 23-Jährige aus Neuhofen im Innkreis wurde am Samstag im vollbesetzten Saal des Kurhauses in Bad Aussee zur neuen Narzissenkönigin gewählt. Unter Tränen überreichte ihr ihre Vorgängerin Brigitte Maier die begehrte Blumenkrone. Ihre königliche Hoheit übt sich gleich zu Beginn ihrer Regentschaft in "royaler" Bescheidenheit: "Ich kann es noch nicht glauben", sagte sie. Und dass sie es erst in den kommenden Tagen realisieren werde, was hier geschehen ist. Denn mit dem Gewinn hatte die Innviertlerin nicht gerechnet.

Die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin hatte schon zu Beginn die Lacher auf ihrer Seite: "Nervös bin ich nicht. Ich arbeite in einer Apotheke und kenne Mittel, um mich zu beruhigen. Natürlich nur Naturheilkräuter."

Die junge Narzissenhoheit wirkt wie das schüchterne Mädchen von nebenan. Doch sie weiß, wie man das Publikum unterhält. Als Moderator Reinhart Grundner fragt, was denn ihm, in seinem "hohen Alter noch zu Aufregung" verhelfen könne, antwortete Mair schlagfertig: "Am besten hilft da Ginkgo. Der unterstützt auch die Gedächtnisleistung." Ihre Mutter analysierte später den Sieg: "Mit dieser Aussage hat sie das Publikum rumgekriegt."

Obwohl sie jetzt ein Jahr das Ausseerland vertreten wird, wird sie Oberösterreich bestimmt nicht den Rücken kehren: "Da sind meine Wurzeln – da gehöre ich hin. Auch wenn ich jetzt als Narzissenkönigin in Bad Aussee eigentlich gleich meinen Zweitwohnsitz anmelden müsste", sagt Mair.

Prinzessin aus Ohlsdorf

Das Ausseerland ist nun fest in oberösterreichischer Hand: Die 28-jährige Tina Zinhobl aus Ohlsdorf war beim Online-Voting noch vorne. Die zierliche Volksschullehrerin überzeugte vor allem mit Natürlichkeit. "Meine Schüler haben mich unterstützt. Jetzt werden sie wohl einige Tage auf mich verzichten müssen. Danach werden wir meine Wahl zur Prinzessin aber gemeinsam feiern", sagt Zinhobl. Sie wird im kommenden Jahr als eine von zwei Narzissen-Prinzessinnen der Königin zur Seite stehen.

Eine Prinzessin abseits von allen Klischees ist Cornelia Huber (19) aus Bad Mitterndorf in der Steiermark. Anstatt Friseurin oder Verkäuferin zu werden, wollte sie schon immer etwas "Handfestes" erlernen. Jetzt ist die Metall- und Blechtechnikerin ein Jahr im Dienste der Narzissen für das Ausseerland weltweit unterwegs.

Mit der 18-jährigen Viktoria Spitzbart aus Kirchham ging eine weitere Kandidatin aus Oberösterreich leer aus. Weil eine der Kandidatinnen, die Stewardess Barbara Sinnreich aus Wien, in Frankfurt am Flughafen festsaß, waren nur neun Finalistinnen angetreten.

Servierte Anekdoten

Im Gegensatz zu den Vorjahren entfiel die individuelle Kurzpräsentation der Kandidatinnen. Sie bekamen stattdessen vom hauseigenen "Butler Johann" einen Hinweis auf eine Anekdote aus ihrem Leben auf einem Silbertablett serviert, die sie erklären mussten. Ihren ersten offiziellen Auftritt wird das Hoheiten-Trio am Donnerstag, 31. Mai, beim Eröffnungsabend des 59. Narzissenfests haben. Zahlreiche Veranstaltungen wie Erntedankfeste, Sportlerehrungen oder Tourismusmessen im In- und Ausland werden folgen.

