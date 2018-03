Einbruch in Gmunden: Enormer Schaden

GMUNDEN. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gmunden in die Bezirkssporthalle, die angrenzende Eishalle und ein Vereinsgebäude ein.

Einbruch in Gmunden (Symbolfoto) Bild: vowe

Die Täter schlugen die Glasfüllungen der Fenster sowie der Eingangstüren ein, gelangten so in das jeweilige Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. In einem Büro wurde ein Tresor aufgeflext und das Bargeld entnommen. Einen weiteren Tresor transportierten die Täter ins Freie und ließen diesen geöffnet zurück.

Weiters wurden zwei Automaten aufgebrochen und das Bargeld entnommen und ein Luftdruckgewehr gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Es dürfte sich jedoch aufgrund der zahlreichen Beschädigungen in den Gebäuden um eine größere Summe handeln.

Bei der Kontrolle des näheren Umfeldes konnte ein weggeworfener Winkelschleifer und Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema