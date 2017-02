Einbrecher versteckte sich vor Polizei

MATTIGHOFEN. Vor der Polizei hat sich ein 25-Jähriger aus Mattsee mitsamt des Diebesguts in einem Lokal in Mattighofen versteckt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahm eine Kellnerin beim Verlassen eines Lokals in Mattighofen gegen 5:15 Uhr verdächtigte Geräusche wahr und verständigte umgehend die Polizei. Die Polizisten bemerkten einen aufgebrochenen Spielautomaten und ein eingeschlagenes Fenster. In einem kleinen Nebenraum versteckt, fanden diese einen 25-Jährigen aus Mattsee.

Der mehrfach vorbestrafte Beschuldigte wurde von dem Beamten festgenommen. Bei dem Mann fanden die Beamten das gestohlene Diebesgut, unter anderem mehrere Packungen Zigaretten, einen Schlüsselbund, eine Kellnerbrieftasche samt Bargeld und Einbruchswerkzeug. Laut ersten Erhebungen befand sich der Beschuldigte zuvor bereits als Gast im Lokal und wurde aufgrund seines Verhaltens aus dem Lokal geworfen. Anschließend dürfte er aus Wut den Pkw des Lokalbetreibers beschädigt haben. In weiterer Folge schlich er sich kurz nach der Sperrstunde ins Lokalinnere und versteckte sich dort, während vom Personal letzte Arbeiten erledigt wurden. Nachdem das Personal das Lokal verließ, versuchte der Beschuldigte den Spielautomaten aufzubrechen und schlug ein Fenster ein, um in den abgetrennten Barbereich zu gelangen. Aus einer Lade entnahm er anschließend das Diebesgut.

Der Beschuldigte zeigte sich im Zuge der Einvernahme nur teilweise geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

