Ein rauschendes Fest für die Promenaden Galerien

LINZ. Die ersten der geladenen 400 Gäste kamen schon vor 18 Uhr, also bereits vor dem offiziellen Einlass.

400 Ehrengäste kamen um nach vier Jahren Bauzeit die Eröffnung der Promenaden Galerien zu feiern. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Anlass war für die OÖNachrichten ein Freudentag: die Promenaden Galerien, in denen auch der neue Newsroom der OÖNachrichten untergebracht ist, wurden offiziell eröffnet.

Herausgeber und Bauherr Rudolf Andreas Cuturi wollte mit den Promenaden-Galerien ein Projekt umsetzen, "das wirtschaftlich sinnvoll ist und den Mitarbeitern gut tut". Bei der Auswahl der Geschäfte in den Galerien hatte die Familie Cuturi ein besonderes Kriterium. "Wir wollten nur Geschäfte, die nicht verkaufen, was man auf Amazon kriegt", sagte Cuturi und erntete dafür spontanen Applaus.

Die Promenaden Galerien werden mehr als bloß ein weiteres Bauwerk werden. Das hatten die OÖNachrichten über mehrere Jahre hinweg versprochen. Am Montagabend wurde eröffnet, was lange Zeit die größte Baustelle in Linz gewesen und dennoch von vielen unbemerkt zwischen Promenade, Steingasse, Herrenstraße und Waltherstraße gewachsen war.

Dass es bei dem Herzensprojekt von Herausgeber Cuturi um mehr als nur ein weiteres Bauwerk gegangen ist, davon überzeugten sich am Montagabend prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport. Auf mehr als 10.000 Quadratmetern ist mitten in Linz ein neues Innenstadtviertel entstanden, das weit mehr ist als eine Einkaufsmeile. Unter den 400 Gästen konnte OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer unter anderen Landeshauptmann Thomas Stelzer, VP-Klubobmann August Wöginger sowie den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) begrüßen, natürlich durften auch die Architekten Gerhard Sailer und Heinz Lang sowie Juryvorsitzender Roland Gnaiger nicht fehlen. Die Segnung nahmen Altbischof Maximilian Aichern und der evangelische Senior Andreas Hochmeir vor.

Mehr über die Eröffnung lesen Sie am Mittwoch in den OÖNachrichten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema