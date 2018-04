"Ein perfektes Marathon-Wetter für die Tausenden Läufer und ihre Fans"

LINZ. 14 Grad am Vormittag, mäßiger Wind: Die Prognose für Sonntag ist verheißungsvoll.

Prachtwetter für Tausende Läufer und Tausende Fans progrnosiziert Bild: Team Eder

Sechs Tage vor dem Oberbank Linz Donau Marathon, der von den OÖNachrichten und der Stadt Linz veranstaltet wird, haben die fleißigen Mitarbeiter im Veranstaltungsbüro in der Ziegeleistraße naturgemäß alle Hände voll zu tun. Läufer erkundigen sich telefonisch nach den letzten Details, immer und immer wieder wird alles durchgesprochen, damit auch nicht die kleinste Kleinigkeit vergessen wird und das Lauffest für 20.000 Sportler perfekt organisiert ist. "Und natürlich haben wir auch das Wetter im Auge. Es schaut perfekt aus", sagt der ehemalige Weltklasse-Läufer und Olympia-Starter Günther Weidlinger, der als Marathon-Mitorganisator und Athleten-Betreuer aktiv ist.

14 Grad am Vormittag

Tatsächlich sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): "Die Föhnsituation hält auf jeden Fall bis Sonntag an, damit wird es kommendes Wochenende freundliches Wetter geben. Es wird warm werden, Niederschlag ist auszuschließen. Ab Mittag wird es mäßigen Ostwind geben, der aber kaum stören sollte." Die Temperaturen: 14 Grad am Vormittag, zu Mittag: 18 Grad, und am Nachmittag bis zu 23 Grad. "14 Grad sind perfekt für einen Marathon, auch sollte der Wind nur mäßig wehen. Das ist perfekt für die Elite und für die Tausenden Zuschauer ein Traum. Damit sollte es wieder so eine Stimmung wie im Vorjahr geben", sagt Weidlinger. Er selbst bevorzugte während seiner aktiven Karriere "leichten Regen oder eine trockene Hitze."

Wie das Wetter bis zum großen Marathon-Wochenende mit dem Junior-Marathon am Samstag und dem Hauptlauf am Sonntag sein wird? Laut ZAMG wird es die ganze Woche um die 20 Grad haben, also sehr mild und freundlich sein – auch wenn es nicht mehr ganz so sonnig ist, weil Wolken durchziehen. Im Westen sind auch Regentropfen möglich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema