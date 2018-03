Ein bayerisches Dorf und die Heilige Maria

Am Samstag erschien die Heilige Maria in Unterflossing. Sagt zumindest ein italienischer Ex-Polizist. Die Ortsbewohner sind skeptisch.

Salvatore Caputa (Mitte), selbst ernannter italienischer Seher, in Unterflossing Bild: dpa

Sie harrten stundenlang singend und betend bei eisigem Ostwind aus. Hunderte Anhänger des italienischen Sehers und früheren Polizeibeamten Salvatore Caputa sind vergangenen Samstag nach Unterflossing (Bayern) gekommen, um auf die Heilige Maria zu warten.

Um Punkt 16.30 Uhr war es – wie angekündigt – soweit. Caputa warf sich auf die Knie, verneigte sich, seine Lippen bewegten sich. Nach fünf Minuten war die Heilige Maria seinen Angaben zufolge wieder weg.

Die Bewohner von Unter- und Oberflossing, zwei Weilern in der bayerischen Gemeinde Polling, begegnen dem Spektakel mit einer Mischung aus mildem Belächeln, verhaltener Neugierde und distanzierter Achtung. Dass Caputa die Heilige Mutter Gottes gesehen hat, glauben sie nicht.

Es seien keine Einheimischen dabei gewesen, aber Autos mit Münchner oder österreichischen Kennzeichen habe sie schon einige gesehen, sagt eine Geschäftsfrau im größeren Oberflossing, nur zwei Kilometer von der Laurentius-Kapelle entfernt. Dort, bei der Statue vor der Kapelle, soll sich die Heilige Maria gezeigt haben.

Die Geschäftsfrau weiß das, weil sie – neugierig, wie sie zugibt – mit dem Hund in der Nähe spazieren gegangen ist. Auch eine gerade anwesende Kundin sieht das ähnlich. Sie ist am Samstagnachmittag dort vorbeigefahren.

Zumindest einer im Ort ist felsenfest überzeugt, dass die Heilige Jungfrau da war. Und das nicht zum ersten Mal. Bereits zum dritten Mal sei Maria hier bereits erschienen, sagt Otto Masszi. Ihm gehört die Kapelle. Er hat den italienischen Seher und die Heilige Maria nach Unterflossing eingeladen. Selber gesehen hat er die Madonna nicht: "Ich lege keinen Wert darauf. ,Selig sind, die nicht sehen und doch glauben‘", zitiert er die Bibel.

Masszi ist im Landratsamt in München tätig und nebenberuflich Kirchenmusiker. Bachs berühmte Toccata in d-Moll spielt er bei unserem Besuch auf der kleinen Orgel auswendig. Dass Maria über der mittleren Ulme erscheinen wolle, die Masszi neben der Kapelle gepflanzt hat, habe ihm Seher Caputa gesagt und dass sie einen Brunnen wolle, auch. Der Musiker ist überzeugt, dass das Wasser schließlich auf wundersame Weise floss.

Er kümmert sich mit einem Verein auch darum, dass die Infrastruktur für den Besucherandrang bei den Marienerscheinungen stimmt. WC-Wagen stehen noch hinter der Kapelle, es gibt Kanalanschlüsse und in einem Wohnwagen wurden Pizzen gebacken. "Wir haben sie verschenkt", sagt Masszi. Es gehe ihm nicht ums Geschäft.

Die offizielle Kirche hat sich von den Vorgängen in Unterflossing distanziert. Klerikern wurde verboten, an Versammlungen teilzunehmen, die mit Caputas Auftritten in Zusammenhang stehen. Doch nicht immer hält sich das Volk an die Vorgaben der Amtskirche. Darauf baut Masszi. "Wie in Altötting", sagt er, soll es in Unterflossing ohnehin nicht werden. Im nahen Wallfahrtsort gehe es um "Vermarktung". In Unterflossing soll "der Glaube gelebt werden".

Belächelte Erscheinung

Am 8. September, um 16.30 Uhr, soll Maria wieder in Unterflossing erscheinen, – zumindest hat Caputa den exakten Termin angekündigt. Und das ruft bei den Dorfbewohnern Skepsis hervor. "Dass Maria eine genaue Uhrzeit angibt, ist schon eigenartig", sagt die Kundin. Erst recht verwunderlich sei, fügt die Geschäftsfrau an, dass sich Maria verspätet habe, als Caputa sich verspätet hatte. Dies sei bei einem vorigen Erscheinungstermin passiert. Auch die Männer, die die sanierte Straße neben der Kapelle neu vermessen, belächeln die Marienerscheinung. Normale Kirchgänger seien sie, aus dem Nachbardorf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema