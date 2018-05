Ein Wohnhaus in Angst: Zwei Brände wurden innerhalb einer Stunde gelegt

LINZ. In Linz-Ebelsberg treibt offenbar ein Brandstifter sein Unwesen. Gleich zweimal mussten die Linzer Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg in der Nacht auf Montag in die Achleitnerstraße ausrücken.

Zwei Brandstiftungen forderten die Feuerwehr Bild: Weihbold

Um 0.43 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines brennen Müllcontainers alarmiert. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden. Nur wenige Minuten nachdem der Löschzug wieder eingerückt war, heulten neuerlich die Sirenen.

Brand griff auf Fassade über

Wieder brannte es in der Achleitnerstraße. Im Eingangsbereich eines drei Stockwerke hohen Mehrparteienhauses standen zwei Elektrorollstühle in Flammen. Der Brand hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf das Eingangsportal, die Briefkästen und auf die Hausfassade übergegriffen. Das Stiegenhaus war bereits stark verraucht. Die Feuerwehr geht bei beiden Bränden von Brandstiftung aus.

Mit schwerem Atemschutz löschten die Männer der Linzer Feuerwehr die Rollstühle und belüfteten das Stiegenhaus. Die Hausbewohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Ein zweiter Atemschutztrupp der FF Ebelsberg ging von Wohnung zu Wohnung und beruhigte die verängstigten Anrainer. Mit einer Wärmebildkamera wurden die vom Brand betroffenen Bereiche kontrolliert. Die Fassade musste teilweise geöffnet werden, um letzte Glutnester abzulöschen.

Moralische Unterstützung

Ein älterer, laut Feuerwehr „leicht verwirrter Hausbewohner“ wurden von den Männern durch das bereits belüftete und durch den Rauch stark verrußte Stiegenhaus ins Freie gebracht.

Der Mann war zwar unverletzt, aber verängstigt. Er wurde von den Rettungskräften „moralisch betreut“, heißt es im Einsatzbericht. Zwei Anrainer, die in einer direkt neben dem Brandherd gelegenen Wohnung im Erdgeschoß leben, erlitten durch das Feuer leichte Brandverletzungen am Unterarm und im Gesicht. Sie wurden von Rettungssanitätern versorgt. „Wie es zu den Verletzungen kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hip)

