Ein Toter bei Frontalzusammenstoß auf der Umfahrung Ebelsberg

LINZ. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag auf der Umfahrung Ebelsberg bei Linz ein Todesopfer, zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte gefordert.

Ersten Informationen zufolge passierte der Unfall kurz vor 14 Uhr auf der Bundesstraße 1 zwischen Ebelsberg und Pichling. Zwei Fahrzeuge waren beinahe frontal zusammengeprallt. Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die Unfallautos.

In einem Wagen soll eine vierköpfige Familie gesessen sein, der Vater kam beim Unfall ums Leben, die Mutter und die beiden Kinder wurden verletzt. In den übrigen Unfallautos soll sich jeweils nur eine Person befunden haben. Zwei Schwerverletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in das Med-Campus III geflogen. Mehrere Feuerwehren waren bei der Bergung der Unfallopfer im Einsatz.

