Ein Mühlviertler sprang ins ÖSV-Team

Der Skispringer Markus Schiffner hebt beim Weltcup-Auftakt in Finnland ab

Markus Schiffner, Skispringer aus dem Mühlviertel Bild: gepa

Die besten Skispringer der Welt heben am Freitag in Kuusamo (Finnland) in die WM-Saison ab. Einer, der sich erstmals von Beginn an mit den weltbesten Herren der Lüfte messen darf, ist der Mühlviertler Markus Schiffner. Der 24-jährige Sportler vom UVB Hinzenbach hat sich in einer internen ÖSV-Qualifikation den sechsten Platz im Weltcup-Team von Cheftrainer Heinz Kuttin gesichert.

„Der Schiffi ist ein ganz lässiger Bursch. Er ist eher ruhig. Und einer, der hart für den Erfolg arbeitet“, sagt Bernhard Zauner, seines Zeichens Hinzenbacher Klub-Präsident. Entdeckt hat Schiffner die Liebe zur Luftfahrt aber als „Grenzgänger“: Aufgewachsen in Oberkappel, lag für den damaligen Jung-Adler die Schanze in Rastbüchl (Heim-Anlage des deutschen Weltklasse-Springers Severin Freund) im benachbarten Bayern viel näher. Dort absolvierte er seine ersten Flugversuche. Als Österreicher musste er sich aber schon wenig später einen Verein in seiner Heimat suchen.

Im Jahr 2011 sprang Schiffner erstmals ins Rampenlicht. Gemeinsam mit dem jetzigen Super-Adler Michael Hayböck (der Kirchberg-Theninger ist ein Jahr älter) gewann er in Estland im Teambewerb den Junioren-Weltmeistertitel. Bis er die ersten Weltcup-Punkte bejubeln durfte, dauerte es aber. Im Dezember des Vorjahres, unmittelbar vor der Vierschanzentournee, durfte der Mühlviertler den Tiroler Überflieger Gregor Schlierenzauer ersetzen und landete prompt auf dem 24. Rang. Es war sein bisher einziges Top-30-Resultat in einer Einzel-Konkurrenz. Daran gilt es nun zu arbeiten.

Die Vorzeichen stehen durchaus positiv. So sagt Schiffner, der gestern mit dem ÖSV-Team noch in der tief verschneiten Olympia-Stadt Lillehammer trainierte: „Ich bin natürlich sehr glücklich, dass der Sprung in die Mannschaft gelungen ist. Es war ein großes Ziel von mir, beim Weltcupauftakt in Finnland dabei zu sein. Jetzt hoffe ich auf einen soliden Start in die Saison, und dann freue ich mich auf alles, was noch kommt.“

