Ein Gosinger mit Inspiration aus Polen

Der 47-jährige Karl Posch ist der Erfinder des Zwieselalm-Aufstiegsrennens.

Karl Posch, Organisator von Winter- und Sommersport-Ereignissen in seiner Heimatgemeinde Gosau Bild: Weihbold

Am Freitag um 16.30 Uhr wird in Gosau das 9. Zwieselalm-Aufstiegsrennen für Skibergsteiger gestartet. 760 Höhenmeter gilt es zu überwinden – vom 8er-Jetlift im Tal bis hinauf zur Zwieselalm. Für die Teilnehmer ist der Bewerb einen Tag vor Silvester ein sportlicher Jahresabschluss, für den Gosauer Karl Posch eine Herausforderung anderer Art, denn er ist der Organisator.

Die OÖN erreichten den 47-Jährigen, während er gerade auf Tourenskiern eine Streckenbesichtigung unternahm. „Wir haben 20 Zentimeter Neuschnee und Traumbedingungen“, so Posch, der dem Ereignis bereits freudig entgegenfiebert. Rund 100 Teilnahmewillige haben sich angemeldet, es gibt aber noch Startplätze per E-Mail unter zwieselalmaufstieg@gmail.com

Posch selbst stieß zur Sportart Skibergsteigen bei einem Tourenski-Urlaub in der polnischen Hohen Tatra Anfang der 1990er-Jahre: „Da ist uns einer begegnet, der für ein Tourenskirennen trainiert hat. Wir haben uns gefragt, was das ist: ein Tourenskirennen. Der Pole – er hieß Piotr Malinowski, war Chef der Bergrettung in Zakopane und ist mittlerweile leider bei einem Hubschrauberabsturz verstorben – hat uns erklärt, dass es das in Italien gibt. Und ich hab’ mir gedacht, das ginge ja bei uns auch.“



1994 feierte Posch beim Mai-Gletscherrennen am Dachstein sein Debüt als Organisator, und dann sei es immer mehr geworden, sagt der „Gosinger“: 2001 der Austria Skitouren Cup, 2007 ein Weltcuprennen auf der Ramsauer Seite des Dachsteins, und 2008 kam die Premiere des Zwieselalm-Aufstiegs. Nebenbei gründete Posch auch den Österreichischen Skibergsteiger-Verband ASKIMO.

Seit der Integration dieses Verbands in den ÖSV hat der mit seiner Frau Sandra verheiratete zweifache Vater (Sohn Jonas ist 15, Tochter Jana 13) auch wieder mehr Zeit, selbst Wintersport zu betreiben – sofern er nicht mit der Organisation von Sommerbewerben eingespannt ist. Etwa alle Jahre im Mai beim mittlerweile legendären Staffellauf rund um den Gosausee.

