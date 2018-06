Ein Bilderbogen durch das Studienjahr

LINZ. Happy End: Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu, Zeit für einen Rückblick über ereignisreiche Monate.

Spannende Vorträge, hochkarätige Referenten, zukunftsweisende Spatenstiche, exzellente Studenten und Leistungen, geniale Konzerte, aber auch lustige Wettkämpfe, bei denen einmal nicht der Ernst und das Lernen und Forschen im Mittelpunkt standen: Ein ereignisreiches Studienjahr neigt sich dem Ende zu. Die OÖNachrichten baten Sprecher der oberösterreichischen Universitäten und Fachhochschulen, die vergangenen Monate kurz einmal Revue passieren zu lassen. Das Ergebnis: Ein von uns zusammengestellter, bunter Bilderbogen, der keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit stellt, aber zeigt, was alles zum Leben auf dem Campus dazugehört.

Johannes Kepler Universität: Die JKU ist unter die Zeitungsmacher gegangen: In der „Kepler Tribune“ berichtet sie regelmäßig darüber, welche Geschichten die Wissenschaft schreibt und zu welchen Kapiteln die JKU ihren Beitrag leistet. Das Redaktionsteam setzt sich aus Spitzenkräften der Uni und führenden Journalisten zusammen, die OÖNachrichten sind Medienpartner.

FH Gesundheitsberufe: Mit der Zertifizierung ihres Qualitätsmanagementsystems bis September 2025 ist man bestens gerüstet für das beträchtliche Wachstum in den nächsten Monaten. Der Spaß kommt freilich auch nicht zu kurz. Studierende der Radiologietechnologie (Standort Steyr) gewannen mit dem „Familie Feuerstein Boot“, den ersten Platz bei der heurigen Boatmania in Steyr.

Pädagogische Hochschule OÖ: Gestern ging das „Jahr der digitalen Bildung“ mit einer Abschlussveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich zu Ende. Das Programm der Abschlussveranstaltung reichte von der Eröffnung des Education Innovation Studio bis hin zu diversen Showacts.

Katholische Privat-Universität Linz: Internationalität hat einen hohen Stellenwert. Für ihre hervorragenden Leistungen während ihres Auslandsstudiums an der Katholischen Universität Leuven wurde Bianca Teufel mit dem „KU Linz Study Abroad Excellence Award“ ausgezeichnet.

Anton Bruckner Privatuniversität: Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein veranstaltete die Bruckneruniversität zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte. Besonderes Highlight war am 5. Juni der Besuch von Jamie Bernstein – Autorin, Regisseurin, Produzentin und Tochter des 1990 verstorbenen Leonard Bernstein, die mit einem Vortrag Impulse zum Thema Musikvermittlung gab.

FH Oberösterreich: Im Zeichen der Spatenstiche stand die FH OÖ. Die wächst um ein Campusgebäude in Steyr sowie um ein Management- und ein Laborgebäude in Wels. Letzteres bietet künftig Raum für Robotik, Leistungselektronik, Elektrotechnik, Verfahrens- und Lebensmitteltechnik und Bauingenieurwesen.

Pädagogische Hochschule der Diözese Linz: Die „pädagogischste Band Österreichs“, die PSF Big Band und die Vocal Group der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, feierte ihr 20-jähriges Bestehen im großen Stil. Schon Wochen vorher war das Konzert im Brucknerhaus ausverkauft.

Kunstuniversität Linz: Die Eröffnung des VALIE EXPORT Center in der Linzer Tabakfabrik war ein Meilenstein. Mit dem Forschungszentrum für Medien- und Performancekunst gewährt die Kunstuniversität Linz in Kooperation mit dem LENTOS Kunstmuseum seither Einblicke in das Denken, Forschen und Entwickeln von VALIE EXPORT.

