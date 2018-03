"Eigentlich wollte ich nur den Ärmelkanal durchqueren"

OBERTRAUN. Eisschwimmen: Im Hallstättersee findet heute ein internationaler Wettkampf der besonderen Art statt – organisiert von einem Mann, der mit Eiswürfeln ins Bett geht.

Josef Köberl (41) beim Training im Hallstättersee: Der Grundlseer ist Präsident von rund 50 Eisschwimmern in Österreich. Bild: Hörmandinger

Der Hallstättersee hat in der Bucht von Obertraun genau fünf Grad Celsius. Wärmer dürfte er für Josef Köberl gar nicht sein. Denn der 41-Jährige ist Eisschwimmer – und in seiner Sportart darf die Wassertemperatur nicht mehr als fünf Grad betragen. (Ab 5,1 Grad heißt es "Winterschwimmen", und das ist etwas für Verweichlichte.)

Köberl ist Experte. Der gebürtige Grundlseer, der in Wien lebt, ist Gründer und Präsident der Ice Swimming Association Austria mit 50 Mitgliedern in ganz Österreich.

Zum Eisschwimmen kam er über Umwege. "Eigentlich wollte ich nur den Ärmelkanal durchschwimmen", erzählt er. "Aber ein erfahrener Langstreckenschwimmer riet mir, zuvor einen Winter lang in eisigem Wasser zu trainieren." Köberl befolgte den Rat, kraulte nach England und blieb danach beim Eisschwimmen.

"Diese Sportart ist extrem gesund und eine Erfahrung fürs Leben", sagt der kernige Salzkammergütler, der im Verteidigungsministerium in der Abteilung Militärluftfahrt arbeitet. "Du lernst, mit Schockerlebnissen umzugehen." Im winterlichen Wien zieht Köberl bis zu fünf Mal die Woche seine Bahnen in der Donau, zuhause sieht man ihn im Grundlsee oder im Hallstättersee trainieren.

"Wichtig ist es, kontrolliert und konzentriert ins Wasser zu gehen", so Köberl. "Du musst mit dem Bauch atmen, das belastet den Körper weniger." 20 Minuten lange Aufenthalte im Wasser sind für den trainierten Eisschwimmer überhaupt kein Problem. "So richtig kalt wird es erst, wenn du aus dem Wasser steigst", sagt er.

Köberls Körper hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Seine Körpertemperatur liegt unter 36 Grad, und im Sommer geht er am liebsten mit Wärmflasche ins Bett – gefüllt mit Eiswürfeln.

Seiner Familie zuliebe nimmt er immer eine Schwimmboje mit, die er mit einem Seil an seinem Körper befestigt. Kollabiert ist er im eisigen Wasser aber noch nie. Nur ein einziges Mal war er in Lebensgefahr: Als er 2016 auf der Donau unter dem Georg-Danzer-Steg schwamm, fiel ihm von oben ein Brotlaib auf den Kopf, den ein Wiener im Wasser entsorgen wollte. Köberl erlitt eine Gehirnerschütterung und musste ins Spital.

Wettkampf im Hallstättersee

Am Hallstättersee organisiert Josef Köberl heute das erste "Ice Swimming Dachstein-Salzkammergut". Eisschwimmer aus vier Nationen treten in vier Bewerben gegeneinander an. Am Ufer wurden bereits gestern Saunahütten und beheizte Planschbecken aufgebaut.

