Ehestreit eskalierte: Junger Mann zündete Wohnung an

GMUNDEN, SCHLÜSSLBERG. 23-Jähriger stellte sich nach Brandanschlag der Polizei.

Durch die eingeschlagene Scheibe in diesem Mehrparteienwohnhaus in Gmunden schüttete der 23-jährige Täter Benzin in die Wohnung. Bild: Hörmandinger

Nach einem Streit mit seiner Ehefrau zündete ein 23-jähriger Mann aus Schlüßlberg die Wohnung seiner Schwiegermutter in Gmunden an. Auslöser dürfte ein schon länger andauernder Streit zwischen ihm und seiner 22-jährigen Ehefrau gewesen sein.

Die Frau hatte sich mit ihren drei Kindern wegen des Streits bei ihrer Mutter in Gmunden aufgehalten. Am Freitag gegen Mitternacht tauchte der 23-Jährige bei der Wohnung seiner Schwiegermutter auf und versuchte, seine Frau aus der Wohnung zu zerren. Da ihm dies nicht gelang, ging er zu seinem Pkw und holte einen Kanister aus dem Kofferraum. Anschießend schlug er die Verglasung der Wohnungstür ein, schüttete Benzin in die Wohnung und versuchte, diese in Brand zu setzen.

Weil ihm das nicht gleich gelang, schüttete er noch einmal Benzin nach und legte den Brand. Nach der Tat flüchtete er.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Zum Tatzeitpunkt waren mehrere Personen in der Wohnung. Drei davon konnten sich vom ebenerdigen Stock der Wohnung durch ein Fenster ins Freie retten. Weitere drei Frauen, die in der Wohnung eingeschlossen waren, wurden von der Feuerwehr Gmunden mit einer Drehleiter vom Balkon gerettet.

Gmundens Feuerwehrkommandant Gerald Kahrer, er war einer der ersten am Brandort, schildert die Situation: "Im Erdgeschoß haben sich mehrere Personen aufgehalten, darunter auch einige Kleinkinder. Diese konnten über die Fenster im Erdgeschoß flüchten. Im oberen Stockwerk haben sich noch drei Frauen befunden, denen der Fluchtweg wegen der starken Rauchentwicklung versperrt war. Sie haben sich auf dem Balkon aufgehalten und dort um Hilfe gerufen. Wir haben unverzüglich mit der Rettung mit der Drehleiter begonnen und alle drei Personen gerettet und dem Roten Kreuz übergeben." Die drei vom Balkon geretteten Frauen wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Gmunden gebracht.

Der 23-jährige Täter stellte sich noch am Samstag um 13 Uhr auf der Polizeiinspektion Haag am Hausruck. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

