Ehestreit endete mit Cobra-Einsatz

LAMBACH. Die anstehende Trennung eines türkischen Ehepaares hat eine Familienfehde und einen Einsatz der Cobra zur Folge gehabt.

Bild: vowe

Ein 26-jähriger Türke aus Laakirchen wollte sich von seiner Noch-Ehefrau trennen und auch aus der Wohnung ausziehen. Für Montagabend wurde eine Aussprache zwischen ihm und der Familie seiner Noch-Ehefrau vereinbart. Der 26-Jährige bat einen Freund, ihn zu begleiten. Auf dem Treffpunkt warteten bereits seine Noch-Frau, deren Vater und mehrere andere Männer.

Als der 26-Jährige in den Parkplatz in Lambach einbog, konnte er erkennen, dass sein Schwiegervater eine Waffe im Hosenbund eingesteckt hatte. Der Lenker wollte mit dem Auto wieder umkehren und davonfahren. Doch sein Schwiegervater stürmte auf das Auto zu, schlug die Seitenscheibe ein und hielt sich am Wagen fest. So ließ sich der 46-jährige Schwiegervater noch rund 400 Meter mitschleifen.

Daraufhin stieß der 46-Jährige per SMS gefährliche Drohungen gegen die Familie des 26-Jährigen aus. Dieser erstattete bei der Polizei Anzeige: vermutlich wären mehrere bewaffnete Männer zu seinem Elternhaus nach Laakirchen unterwegs. Sogar die Cobra rückte daraufhin aus, diese gab aber dann Entwarnung. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Körperverletzung, gefährliche Drohung und schwerer Nötigung.

