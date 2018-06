Ehefrau im Asylheim vergewaltigt: Afghane geständig

LINZ. Wegen fünffacher Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung musste sich am Dienstag ein Asylwerber aus Afghanistan vor Gericht verantworten.

Die in der Anklageschrift aufgelisteten Vorwürfe wiegen schwer: der Afgane soll seine Ehefrau in einem Asylheim im Mühlviertel fünf Mal mit Schlägen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben, zudem soll er seiner hochschwangeren Gattin einen Fußtritt gegen den Bauch versetzt und ihr einmal sogar einen Sessel gegen den Kopf geschlagen haben.

Die Gründe waren vielfältig: einmal schlug der Mann zu, weil es ihn störte, dass die Ehefrau ihrer Mutter Familienfotos geschickt hatte. Ein anderes Mal war es ihm ein Dorn im Auge, dass sich die Frau vor einem Arzttermin die Augenbrauen gezupft hatte. Sie wolle ja nur dem Dolmetscher damit gefallen, warf er der Frau vor.

Die Anklageschrift musste dem Afghanen, der mit seiner schwangeren Frau und der damals einjährigen Tochter im Jahr 2014 mit der Hilfe von Schleppern nach Österreich gekommen war, vorgelesen werden: denn er sei Analphabet.

Wie alt der Angeklagte genau ist, blieb zu Beginn der Gerichtsverhandlung ein Rätsel. Auf der weißen Asylkarte des Mannes ist das Datum 1.Jänner 1987 verzeichnet, auf einer afghanischen Geburtsurkunde steht 6. März. Er selbst sagte, er sei am 3.6. 1987 geboren worden. „Wir haben da alle möglichen Versionen“, merkte Richterin Ursula Eichler zu Beginn des Prozesses kritisch an.

Der Fall kam im Oktober des Vorjahres ans Tageslicht. Der Angeklagte hatte seiner Frau einen Faustschlag gegen die linke Schläfe verpasst. Das Opfer flüchtete zu einer Nachbarin, die den Betreuer der Asyleinrichtung verständigte. Dieser erstattete an diesem Tag aber keine Anzeige, sondern verlegte den mutmaßlichen Gewalttäter in ein anderes Zimmer. Erst am nächsten Tag, als sich die Frau übergeben musste, wurde die Rettung geholt, das Krankenhaus erstattete dann eine Verletzungsanzeige.

„Sie musste ihm jederzeit sexuell zur Verfügung stehen“, sagte die Staatsanwältin. Das Opfer gab schließlich erschütternde Aussagen zu Protokoll. „Sie hat bei der Polizei die Wahrheit gesagt“, legte der Angeklagte ein Geständnis ab.

Allerdings: Dass es in Österreich verboten ist, die Ehefrau mit Schlägen zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, das habe er gar nicht gewusst. „Ich habe die Caritas um eine Schulung gebeten, damit ich die Gesetze besser verstehe“, sagte der Angeklagte aus. Nachsatz: „Sie ist meine eigene Frau und ich habe sie nicht mit Gewalt geschlagen.“

„Der Oberste Gerichtshof hat schon im Jahr 1979 entschieden, dass sich Fremde hinsichtlich Sexualdelikten erkundigen müssen, wenn sie nach Österreich kommen“, hielt der beisitzende Richter dem Beschuldigten vor.

Der Prozess war bis Nachmittag anberaumt. Ob es zu einem Urteil kommt, war am Vormittag noch unklar.

