Drogenring verkaufte 50 Kilo Marihuana

BEZIRK BRAUNAU. Im Bezirk Braunau ist ein Drogenring aufgeflogen, der für den Verkauf von rund 50 Kilo Marihuana verantwortlich sein soll. Suchtgift im Wert von etwa 500.000 Euro wurde im gesamten Bezirk verteilt.

Suchtgiftermittler der Polizeiinspektion Braunau am Inn konnten einen Suchtgiftring im Bezirk Braunau ausheben und mehrere Personen nach dem Verkauf von insgesamt 50 Kilogramm Marihuana festnehmen. Eine der Hauptbezugsquellen für Marihuana im Bezirk Braunau wurde ausgeforscht und ein Suchtgift- sowie Waffen-Verteilernetzwerk mit mehr als 20 Personen ausgehoben.

Altheimer zog Verteiler-Netzwerk auf

Bei den umfangreichen, wochenlangen Ermittlungen der Suchgiftgruppe Braunau wurde ein im gesamten Bezirk agierendes Verteilernetzwerk rund um einen Mann aus Altheim ausgeforscht und mehrere Personen nach dem Verkauf von Suchtgift auf frischer Tat festgenommen.

Ermittlungen führten zu dem professionell organisierten Suchtgiftring rund um den 43-Jährigen. Dieser ging bei seinen Suchtgiftgeschäften äußerst professionell vor. Nachdem das Suchtgift mit einem Straßenverkaufswert von etwa 500.000 Euro an Subhändler sowie Kuriere übergeben wurde, verteilten diese das Marihuana an eigene Abnehmer im gesamten Bezirk Braunau. Endabnehmer sowie auch Subhändler waren Personen aus den verschiedensten sozialen Schichten.

Der 43-jährige Hauptverdächtige bediente sich eines 34-jährigen Zwischenhändler aus Moosbach, welcher den Kontakt zwischen Lieferanten und ihm organisierte. Auf der Suche nach dem Zwischenhändler wurde eine 100 Pflanzen umfassende Cannabisaufzuchtanlage in einem extra schall- und luftdicht verbauten Raum auf einem landwirtschaftlichem Anwesen in Maria Schmolln ausgehoben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auf selbigem Anwesen neben bereits zum Verkauf vorverpackten Suchtgiften elf nicht registrierte Schusswaffen, eine verbotene Pumpgun, Amphetamin sowie etwa 2000 Schuss verschiedenste Munition sichergestellt.

Anzeigen wegen Waffen- und Suchtgifthandels

Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurden zusätzlich zweieinhalb Kilogramm Marihuana, mehrere Tausend Euro und Verpackungsmaterial sichergestellt. Insgesamt wurden im Zuge der Ermittlungen drei Personen auf frischer Tat beim Verkauf, der Erzeugung sowie dem Transport von Suchtgiften festgenommen und ihnen der Verkauf von mehr als 50 Kilogramm Marihuana nachgewiesen.

Alle Festgenommenen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt. Mehr als 20 weitere Personen wurden wegen Suchtgifthandels, Waffenhandels und Suchtgiftkonsum angezeigt.

