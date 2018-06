Drogenlenker wollte vor der Polizei flüchten

BAD LEONFELDEN. Ein 22-jähriger Drogenlenker aus Linz versuchte am Grenzübergang Weigetschlag im Gemeindegebiet Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten holten den Probeführerscheinbesitzer ein.

Bild: vowe

Aufgefallen war der Linzer einer Zivilfahndungsstreife, die gerade eine Drogenschwerpunktkontrolle durchführte, weil er angesichts der Polizei sein Auto wendete und in Richtung Bad Leonfelden davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und hielten den Lenker nach einigen Kilometern an. Der 22-Jährige schien unter Drogeneinfluss zu stehen, ein Schnelltest verlief positiv, ebenso wie eine spätere klinische Untersuchung durch die Polizeiärztin in Linz. Der Mann gestand, vor der Fahrt Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Dem Linzer wurde der Probeführerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

