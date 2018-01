Drogenhandel: Slowene nach Österreich ausgeliefert

LAAKIRCHEN. Weil er einen 21-jährigen Laakirchner mit Drogen beliefert haben soll, wurde ein 34-jähriger Slowene am Dienstag nach Österreich ausgeliefert.

Der Slowene organisierte Cannabis-Transporte von seiner Heimat nach Österreich. Bild: dpa

Bereits im August 2016 wurden der Laakirchner und ein 30-jähriger Slowene festgenommen. Durch Erhebungen wurde bekannt, dass der Oberösterreicher 3,8 Kilo Cannabis verkauft hatte. 300 Gramm davon sowie geringe Mengen Kokain, Ecstasy und Amphetamine hatte er bereits 2015 von einem 34-jährigen Slowenen gekauft. Weitere 3,5 Kilo Cannabis hatte ihm der 30-jährige Slowenen in insgesamt 14 Fahrten von Slowenien nach Laakirchen geliefert.

Der 34-Jährige war bereits von Oktober 2015 bis Februar 2016 wegen Drogenhandels in Leoben im Gefängnis. Während dieser Zeit soll er die Cannabis-Transporte in Auftrag gegeben haben. Deshalb wurde ein EU-Haftbefehl für ihn erlassen. Schließlich konnte er in Kroatien festgenommen und am Dienstag nach Österreich ausgeliefert werden. Der Laakirchner und der 30-jährige Slowene haben ihre Haftstrafen abgesessen und sind wieder in Freiheit.

