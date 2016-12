Drogenabhängiger bestellte raue Mengen im Darknet

VORCHDORF. Ein 36-Jähriger aus Vorchdorf (Bezirk Vöcklabruck), der sich über die Internet-Plattform "Darknet" Drogen bestellte hatte, wurde festgenommen. Der Mann wird derzeit wegen seiner schweren Sucht behandelt.

Heroinutensilien Bild: colourbox.com

Das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main informierte die österreichischen Behörden, dass bereits im August 2016 an eine Adresse in Unterach am Attersee vier Lieferungen mit insgesamt 675 Gramm Speed und 100 Stück rote XTC-Tabletten bestellt worden sind.

Der Koordinierte Kriminaldienst (KKD) Vöcklabruck hat den "Auftraggeber" nun ausgeforscht. Dieser war den Beamten aufgrund von Drogendelikten amtsbekannt, er befindet sich derzeit in einem Substitutionsprogramm.

Der Beschuldigte wollte sich im Zeitraum von August 2016 bis Dezember 2016 die Suchtmittel an die Wohnadresse seiner Mutter schicken lassen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung des 36-Jährigen Aufkochlöffel, Spritzen sowie Verpackungsmaterial von Amphetaminen und Suchtgiftwaagen sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten zwei Schwerter und sprachen gegen den 36-Jährigen ein Waffenverbot aus.

Der Straßenverkaufswert der bestellten Drogen liegt bei etwa 18.000 Euro. Der 36-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

