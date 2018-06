Drogenabhängige Frau stahl Morphintabletten von Rollator

BRAUNAU AM INN. Von einer drogenabhängigen Frau ist am Mittwoch Vormittag eine 83-jährige Schmerzpatientin am Stadtplatz von Braunau am Inn bestohlen worden. Die 30-Jährige griff sich die auf dem Rollator der Pensionistin abgelegten Morphin-Tabletten und flüchtete.

Die 30-jährige drogenabhängige Braunauerin hatte zuvor die Pensionistin beobachtet, wie sie sich ihre Medikation in einer Apotheke besorgte. Nachdem die Frau die Tabletten auf ihrem Rollator deponierte, verließ sie die Apotheke. Daraufhin griff sich die 30-Jährige die Tabletten und flüchtete.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Beschuldigte am Stadtplatz angehalten werden. Dabei konnten einige der gestohlenen Tabletten bei der Frau sichergestellt werden. In der Polizeiinspektion Braunau wurde die Verdächtige schließlich von zwei Polizistinnen durchsucht. Dabei rastete die 30-Jährige laut Polizeiangaben vom Donnerstag aus. Sie trat gegen eine Polizistin, ging auf die Beamtinnen los und verletzte sie. Erst durch den Einsatz weiterer Polizisten konnte die Frau zurückgehalten werden.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte die Beschuldigte bereits in der Nacht auf Montag ohne ersichtlichem Grund einem 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Braunau am Inn eine volle Bierflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch diese zur Gänze zerbrach.

Der 23-Jährige sowie die zwei Polizistinnen wurden im Landeskrankenhaus Braunau ambulant behandelt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wird die Beschuldigte in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

