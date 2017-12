Drei schwere Verkehrsunfälle im Innviertel: Eine Tote

MÖRSCHWANG. Im Innviertel ereigneten sich am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag gleich drei schwere Verkehrsunfälle. Auf der B148 ist eine 37-jährige Bad Ischlerin ums Leben gekommen. Bei zwei weiteren Unfällen in Taufkirchen an der Pram und in Andorf (Bezirk Schärding) wurde jeweils eine Person in Auto eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr auf der B148 im Bereich Mörschwang, Bezirk Ried. Ein 29-jähriger Bad Ischler fuhr mit seinem Auto auf der Mörschwanger Landesstraße in Richtung Mörschwang. Neben ihm saß seine 37-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Bad Ischl.

Zur gleichen Zeit war eine 25-jährige Frau aus Lambrechten mit ihrem Pkw auf der Altheimer Bundesstraße in Richtung Ort im Innkreis unterwegs.

Laut Zeugenaussagen querte der 29-Jährige im Ortsbereich Schalchham ungebremst die Altheimer Bundesstraße. Die 25-jährige Frau krachte daraufhin in die Beifahrerseite des Fahrzeuges, woraufhin beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden.

Die 37-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben ist. Ihr Lebensgefährte und die 25-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Fahrzeuglenkern negativ. Die Aufräumarbeiten wurden von den Feuerwehren Mörschwang, Obernberg und Reichersberg durchgeführt.

Person in Auto eingeklemmt

In den frühen Morgenstunden des Stefanitags wurde auf der Bundesstraße 137 im Bereich der Unterführung Laab in Andorf (Bezirk Schärding) bei einem schweren Verkehrsunfall eine 56-Jährige eingeklemmt.

Ein aus Richtung Zell an der Pram kommender PKW mit zwei Insassen kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Brückenbordstein und stürzte auf die darunter verlaufende Querstraße. Der 52-jährige Fahrer des Unfallfahrzeuges, der nur leicht verletzt wurde, konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen.

Die Einsatzkräfte wurden vom Unfalllenker zur Unfallstelle unterhalb der Bundesstraße gelotst, da diese von der B137 nur schwer einsehbar war. Die schwerverletzte 56-jährige Beifahrerin, die im Fahrzeug eingeklemmt wurde, konnte nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte mittels hydraulischen Rettungsgeräts von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Nachdem die Beifahrerin vom Roten Kreuz versorgt wurde, begann man mit den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehren Pimpfing und Andorf beendet werden.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Laufenbach

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 138 zwischen St.Florian und Laufenbach (Gemeindegebiet Taufkirchen an der Pram) wurde am Montagabende eine Person im Auto eingeklemmt. Aus noch ungeklärter Ursache prallten zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander. Eine zweite Person wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch das Rote Kreuz versorgt.

Die Feuerwehren Laufenbach und St.Florian am Inn führten die Personenrettung in enger Abstimmung mit der anwesenden Notärztin durch.

Parallel dazu wurde der Brandschutz aufgebaut und eine Umleitung eingerichtet, weil die Straße zur Gänze durch den Unfall blockiert wurde. Nach intensiver Arbeit mit beiden hydraulischen Rettungsgeräten konnte die im Brust- und Beckenbereich eingeklemmte Person dem Roten Kreuz übergeben werden. Im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt und die Fahrzeuge dem Abschleppdienst übergeben.

