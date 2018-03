Drei junge Mopedlenker in Oberösterreich bei Unfällen verletzt

LENGAU/ALTENFELDEN/SCHLIERBACH. In Oberösterreich sind am Samstag binnen weniger Stunden drei Jugendliche auf ihren Mofas unverschuldet in Verkehrsunfälle verwickelt worden.

(Symbolfoto) Bild: vowe

Sie alle waren von Pkw-Lenkern beim Abbiegen übersehen worden. Bei zwei Autofahrern war zudem Alkohol im Spiel. Einer der Männer beging Fahrerflucht und ließ eine verletzte Schülerin nach dem Zusammenstoß liegen.

Mit 1,78 Promille: Lenker rammte Mofalenkerin und beging Fahrerflucht

Der beschuldigte 37-Jährige aus Lengau war am Abend in Lengau (Bezirk Braunau) mit seinem Auto kurz nach der Ortschaft Untererb in einen Güterweg eingebogen und hatte die ebenfalls aus Lengau stammende 15-Jährige auf ihrem Moped übersehen. Die Jugendliche konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte seitlich gegen den Pkw. Der Autofahrer blieb nicht stehen. Ein Schulfreund der 15-Jährigen, der hinter ihr fuhr und ein Anrainer, der den Zusammenstoß gehört hatte, leisteten sofort Erste Hilfe. Die Schülerin wurde von der Rettung verletzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Polizisten konnten den Fahrerflüchtigen relativ rasch in einem Lokal in der Nähe der Unfallstelle stellen. Der Mann hatte 1,78 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Alkolenker übersah beim Einbiegen Mopedfahrer

Auch in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) übersah am Abend ein 28-jähriger Autolenker aus Haslach an der Mühl einen 16-jährigen Mopedlenker aus Kufstein in Tirol. Laut Polizei dürfte der Pkw-Lenker beim Einbiegen in die Obermühler Straße den bevorrangten und von links kommenden Mofalenker übersehen haben. Dieser prallte gegen die Seite des Pkw und kam zu Sturz. Er wurde ins Landeskrankenhaus Rohrbach eingeliefert. Ein bei dem 28-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Mopedlenker von Pkw gerammt

Und bei Schlierbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) überholte am Samstagnachmittag eine Autolenkerin (43) aus Kremsmünster einen 16-jährigen Mopedlenker aus Kirchdorf an der Krems. Kurz vor der Abzweigung auf die Schlierbacher Straße, Ortschaft Hausmanning, bemerkte sie, dass sie die Abfahrt übersehen hatte und bog unvermittelt ab. Dabei kollidierte sie mit dem nachfolgenden Burschen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich - er wurde ins Spital nach Kirchdorf gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema