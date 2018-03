Drei frostige Tage: So bitterkalt wird es Mitte März nur alle sechs Jahre

LINZ. Polare Kaltluft fließt nach Mitteleuropa – Frühwerte sinken bis auf elf Grad unter null

Jetzt kommen noch einmal eisige Zeiten auf uns zu. Bild: hermann wakolbinger

Sie haben Fleecejacke und Wollhaube schon im Schrank verstaut? Dann waren Sie voreilig. Denn der Winter schlägt noch einmal zurück. Mit drei frostigen Tagen und nächtlichen Tiefstwerten bis minus elf Grad. "So etwas gibt es Mitte März nur alle sechs Jahre", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Schuld ist eine Luftströmung vom Nordpol. Heute liegt sie noch über Tschechien, während uns eine schwache Kaltfront vom Atlantik wechselhaftes "Aprilwetter" beschert.

Doch in der Nacht auf Samstag sickert die arktische Luft bei uns ein. Ab Mittag wird es zusehends kälter, und es beginnt zu schneien: Erst sachte, dann dichter – bis in die Niederungen. Dazu weht oft stürmischer Nordostwind.

Die Natur leidet unter der Kälte

Dem Blick aus dem Fenster bietet sich Sonntagfrüh eine Schneelandschaft: fünf Zentimeter im Zentralraum, zehn im Steyr- und Ennstal. Und das bei neun Grad unter null. Am Sonntag fallen nur noch "ein paar Flocken vom Himmel", sagt Haslhofer. Doch der Schnee vom Vortag bleibt liegen, denn die Höchstwerte pendeln sich bei null Grad ein – zehn Grad unter dem "Plan-Soll".

In der sternenklaren Nacht auf Montag lässt die Arktis grüßen: minus elf Grad hat es in der Früh im Mühlviertel und den südlichen Landesteilen, minus acht in Linz. Tagsüber bietet sich am Himmel ein Wechselspiel von Sonne und Wolken. So bleibt es auch am Dienstag – da sinken die Frühwerte auf minus zehn Grad. Erst am Mittwoch klingt die tief winterliche Phase aus, und am Wochenende meldet sich der Frühling zurück.

Wie kommt die Natur damit zurecht? "Die Pflanzen werden in ihrer Entwicklung um zwei Wochen zurückgeworfen", sagt Maximilian Müller, Chefgärtner im Botanischen Garten Linz: "Vor allem bei feuchter Kälte sterben die Knospen ab." Die Blüten der Krokusse und Schneeglöckchen erfrieren und sinken zu Boden. "Man sollte sie als Dünger für den Neuaustrieb liegen lassen", rät Müller.

Kritisch wird es für die Bienen. "Täglich braucht ein Volk jetzt 30 Deka Futter, aber bei der Kälte können die Sammlerinnen nicht ausfliegen", sagt Imker-Präsident Johann Gaisberger. Deshalb verabreicht man ihnen spezielles Flüssigfutter. Gegen den Hunger.

