Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Motorrad

ROHRBACH. Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sowie eine Autolenkerin wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Rohrbach verletzt.

Bild: vowe

Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Kreuzung der Böhmerwald Bundesstraße und der Tannberg Landesstraße in Rohrbach. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Bayern hielt sein Fahrzeug kurz an und bog dann links ab. Dabei stieß er mit dem Auto einer 38-jährigen Linzerin zusammen, die geradeaus über die Kreuzung fuhr. Durch die Kollision wurden der Motorradfahrer und seine am Sozius mitfahrende Ehefrau (57) gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, ebenso wie die Autolenkerin. Deren mitfahrender Lebensgefährte (41) und die dreijährige Tochter des Paares blieben unverletzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema