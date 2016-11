Drei Täter nach Darknet-Bestellungen in Haft

VÖCKLABRUCK. Eine dreiköpfige Tätergruppe wurde von Beamten des koordinierten Kriminaldienstes Vöcklabruck ausgeforscht, die seit September 2015 gewerbsmäßig und in gewinnbringender Absicht große Mengen Amphetamin (Speed) im Internet bestelltt und anschließend an Dritte verkauft hat.

Ein 47-Jähriger aus Timelkam, ein 20-Jähriger aus Wolfsegg am Hausruck und ein 20-Jähriger aus Zell am Pettenfirst taten sich im Herbst 2015 zusammen, um über die Internetplattform "DARKNET" Suchtmittel (Amphetamin) zu bestellen. Damit wollten sie sich einerseits den Lebensunterhalt und andererseits den Eigenkonsum besser finanzieren. Vor der ersten Bestellung besprachen die drei Beschuldigten noch den Vorgang und welches "minimale" Risiko sie dabei eingehen müssten. In weiterer Folge wurden schließlich etwa zehn Bestellungen zu je 60-100 Gramm Amphetamin im "DARKNET" durchgeführt.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Zollfahndung Wien wurde am 22. September 2016 ein Päckchen mit 109 Gramm Amphetamin gefunden und sichergestellt, das an den 20-Jährigen aus Wolfsegg am Hausruck adressiert war.

Von den insgesamt ca. 1000 Gramm des im "DARKNET" gekauften Amphetamins wurden ca. 600 Gramm gewinnbringend an mehrere Subverteiler und Endkonsumenten weiterverkauft. Der Gewinn wurde unter den drei Beschuldigten beinahe gleichmäßig aufgeteilt. Rund 270 Gramm wurden von den Beschuldigten selbst konsumiert und ca. 130 Gramm Amphetamin sichergestellt. Weiters wurden geringe Mengen Cannabis bei dem 47-Jährigen sichergestellt.

Die drei Beschuldigten zeigten sich zum Sachverhalt großteils geständig und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in U-Haft genommen. Sie gaben an, sie hätten sich in ihrer Tätigkeit sicher, anonym und unantastbar gefühlt.

