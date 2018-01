Drei Heckenbrände in der Silvesternacht

LINZ. Durch Silvesterraketen gerieten in Riedau, Gmunden und Laakirchen drei Hecken in Brand.

(Symbolfoto) Bild: Volker Weihbold

Ein 48-Jähriger aus Riedau entzündete am Silvesterabend gegen 23:20 Uhr auf einer Wiese neben seinem Haus Feuerwerksraketen. Als eine dieser Raketen aufstieg, löste sich während des Aufstieges ein Teil der Rakete und fiel in eine Thujenhecke eines Nachbarn, worauf diese in Brand geriet. Der 48-Jährige verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand sofort löschen konnte. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte vermieden werden. Der Brand wurde von der Feuerwehr Riedau und der Betriebsfeuerwehr der Firma Leitz unter Kontrolle gebracht.

Zwei Brände im Bezirk Gmunden

Gegen 22:30 Uhr geriet die Thujenhecke eines 72-Jährigen in Gmunden - vermutlich ebenfalls durch eine Silvesterrakete - in Brand. Der Hausbesitzer kam zufällig aus dem Haus und sah in der Hecke in Bodennähe ein Glutnest. In kürzester Zeit entzündete sich durch den Wind ein größerer Bereich, bis die ca. zweieinhalb Meter hohe Hecke schließlich auf einer Länge von etwa zehn Metern in Vollbrand stand. Durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr Gmunden konnte der Brand ohne weitere Beschädigungen gelöscht werden.

Am Neujahrsmorgen gegen 1:15 Uhr geriet die Thujenhecke zwischen zwei Einfamilienhäuser in Laakirchen in Brand. Von den Bewohnern konnte der Brand vorerst unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr Laakirchen war mit drei Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Ein bei der Hecke abgestellter Pkw wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt.

