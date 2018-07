Drei Burschen bei Alko-Unfällen verletzt

NIEDERTHALHEIM/ST. MARIEN. Drei junge Männer wurden in der Nacht auf Sonntag bei Verkehrsunfällen auf Oberösterreichs Straßen verletzt.

Symbolbild Bild: (Weihbold)

Gegen 3:20 Uhr verunglückte ein Führerscheinneuling aus Piberbach mit seinem Pkw auf der L1369. Der betrunkene 18-Jährige war im Gemeindegebiet von St. Marien (Bezirk Linz-Land) unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach rechts von der Straße abkam, einige Meter über eine steile Böschung stürzte und gegen zwei Bäume krachte.

Der Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer aus Schiedlberg wurden verletzt, konnten das völlig demolierte Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen, teilte die Polizei mit. Ein nachfolgender Pkw-Lenker verständigte die Einsatzkräfte. Die Burschen wurden in das LKH Steyr gebracht. Ein beim 18-Jährigen im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden.

Mit 1,64 Promille gegen Baum

1,64 Promille Alkohol hatte ein 22-Jähriger aus Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck) im Blut, als er am Sonntag gegen 5:20 Uhr auf der B135 in seinem Heimatort verunfallte.

Der junge Mann, der in Richtung Gaspoltshofen unterwegs war, kam am Ortsende aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Rettung brachte ihn in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck, so die Polizei am Sonntagmorgen.

Mutter hatte 2,66 Promille

Eine Alkofahrt im Salzkammergut hätte ebenfalls schlimm ausgehen können, die betrunkene Lenkerin konnte jedoch dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers gestoppt werden: 2,66 Promille zeigte das Alkotest-Gerät bei einer Gmundnerin, die gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn auf der Salzkammergut Bundesstraße unterwegs war – mehr dazu hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema