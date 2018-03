Drama in Mondsee: Frau fuhr Supermarkt-Kundin nieder

MONDSEE. Seniorin (76) verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr eine 63-jährige Fußgängerin nieder, die dabei schwer verletzt wurde.

Ein Rettungshubschrauber holte die schwer verletzte 63-Jährige vom Unfallort im Zentrum von Mondsee ab Bild: Fesl

Dramatische Szenen gestern Mittag im Zentrum von Mondsee: "Ich habe es ein paar Mal laut krachen gehört und nicht gewusst, was draußen los ist. Plötzlich ist jemand in die Trafik gekommen und hat mich gebeten, die Einsatzkräfte zu verständigen", sagt die Mondseer Trafikantin Herta Willibald.

Kurz zuvor war eine 76-Jährige aus Sankt Lorenz mit ihrem Pkw vom Parkplatz der Trafik in Richtung Marktplatz losgefahren. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und krachte zunächst in drei Autos, bevor sie vor dem benachbarten Supermarkt eine 63-jährige Kundin niederfuhr. Die Fußgängerin, die wie die Lenkerin aus St. Lorenz stammt, wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

Zu stehen kam der Pkw der 76-Jährigen erst in der Garage des gegenüberliegenden Hauses. Auch das darin geparkte Auto wurde beschädigt.

"Die Tafeln vor unserem Supermarkt sind durch die Luft geflogen. Ein Auto, das parallel zum Lebensmittelgeschäft geparkt war, stand plötzlich quer auf der Straße", sagt Marktleiterin Berta Wimmer. Ein Linzer, dessen Auto bei dem Unfall ebenfalls beschädigt wurde, leistete für die auf die Fahrbahn geschleuderte 63-jährige Fußgängerin sofort Erste Hilfe. Er blieb bei ihr, bis die Rettung eintraf.

Die schwer verletzte Fußgängerin wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 6" zum Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die 73-jährige Lenkerin wurde mit leichten Verletzungen ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Bereits vor dreieinhalb Jahren war es in Mondsee zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Eine 92-jährige Lenkerin war mit ihrem Pkw auf dem Marktplatz in eine Fußgehergruppe und durch die Gastgärten eines Hotels und einer Pizzeria gefahren. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

In einen Supermarkt krachte im Februar eine Lenkerin mit ihrem Auto in Neuhofen/Krems. Das Fahrzeug blieb in der Fassade stecken. Die Lenkerin hatte Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt.

Im Jänner fuhr eine 84-jährige Autofahrerin in einen Krankenhaus-Warteraum im niederösterreichischen Horn – wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Zwei Tage zuvor krachte ein 68-jähriger Autofahrer in ein Spitals-Kaffeehaus in Mistelbach und verletzte dabei 16 Menschen.

