Doppelmord in Urfahr: Prozesstermin ist fix

LINZ. Der Gemüselieferant Mohamed H. (55) muss sich von 18. bis 20. Juni vor dem Geschworenensenat verantworten.

Bild: Alexander Schwarzl

Zweifacher Mord, versuchte Brandstiftung und öffentlich zur Schau getragene Sympathiebekundungen für den Islamischen Staat: Mohamed H., der zwei Pensionisten in ihrem Haus im Linzer Stadtteil Dornach regelrecht abgeschlachtet haben soll, wird ab Montag den 18. Juni auf der Anklagebank Platz nehmen.

Das Landesgericht Linz hat den Termin für die erstinstanzliche Hauptverhandlung des Geschworenengerichts festgelegt. Es sind drei Prozesstage geplant, dann soll es zu einem Urteil kommen. Dabei sollen zahlreiche Zeugen und auch drei Gerichtsgutachter zu Wort kommen, u.a. die forensische Psychiaterin Heidi Kastner.

Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich zu einer Bestrafung auch die Einweisung des Tunesiers in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Laut Anklage stellte der Gemüselieferant dem pensionierten Ehepaar frische Lebensmittel zu. Die Tat am 30. Juni 2017 wurde mit erheblicher Brutalität durchgeführt. Die Opfer ließen den ihnen gut bekannten Mann ins Haus. Zuerst soll der Tunesier die 85-jährige Frau mit einem Spanngurt stranguliert und ihr anschließend ein Fleischermesser mit einer Klingenlänge von 28 Zentimetern in die Brust gerammt haben. Anschließend soll der heute 55-Jährige dem 87-jährigen Mann einen selbstgebauten „Totschläger“ gegen den Kopf geschlagen und ihm dann einen tiefen Stich in die Brust versetzt haben. In der Folge verschüttete er in der Küche und im Wohnzimmer vier Liter Benzin aus und zündete den Treibstoff an. Dann verließ er den Tatort und stellte sich der Polizei.

Auf seinen Facebook-Konto wurden auch zahlreiche Einträge entdeckt, mit denen er dem „Islamischen Staat“ und dessen Ideologie gutgeheißen haben soll.

Prozessbeobachter müssen sich auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen einstellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema