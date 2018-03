Domturm-Eremitin: "Wie in Abrahams Schoß"

LINZ. Josefine Zittmayr begleitet seit 2009 Menschen, die eine Woche in der Einsiedelei des Linzer Mariendoms verbringen.

Blick vom Turmrundgang auf das Längs- und Querschiff des Linzer Mariendoms Bild: OÖN/Alfred Reiter

In den nächsten Tagen zieht bereits der 245. Kurzzeit-Eremit in die Turmstube des Linzer Mariendoms ein – 68 Meter über der Stadt. Die Nachfrage ist so groß, dass die für dieses Jahr 22 zu vergebenen Wochen bereits restlos ausgebucht sind.

Für 2019 ist die Turmstube ausnahmsweise auch nach dem 6. Jänner und im Februar buchbar. Allerdings ist die Warteliste lang und Mitte Februar sollen die Sanierungsarbeiten am Domturm starten. Damit wird es bis zum geplanten Abschluss der Turmrenovierung Ende 2020 vorerst keine neuen Eremiten in der Linzer Kathedrale mehr geben. „Aber wir planen auf jeden Fall, das Projekt mit Beginn des Jahres 2021 weiterzuführen“, sagt Sabine Cap vom Domcenter. Dort können sich Interessierte auf die Warteliste als Turmeremit aufnehmen lassen.

Eine Woche in der Turmstube inklusive Verpflegung und geistlicher Begleitung kostet derzeit 675 Euro. „Man lebt wie in einem Viersternehotel“, sagt Josefine Zittmayr. Seit dem Start des Erfolgsprojekts im Linzer Kulturhauptstadtjahr 2009 hat die diplomierte Lebensberaterin aus St. Florian rund 25 Menschen bei ihrer Selbstfindung hoch über Linz begleitet.

395 Stufen in die Einsiedelei

Eine Eremitin, die Zittmayr betreute, kam mit einer großen Reisetasche halb voll mit Medikamenten nach Linz. „Ich hab ihr noch die 395 Stufen hochtragen geholfen. Sie erzählte mir von ihrer Unterleibserkrankung, die wieder akut geworden war, und davon, dass ihre Mutter todunglücklich gewesen sein soll, als diese sie zur Welt brachte“, sagt Zittmayr.

Am Ende der Woche in der Turmstube habe die Frau mit Nachdenken und Meditation zu sich selbst gefunden. Danach hatte sie keine Schmerzen mehr und brauchte auch keine Medikamente mehr. „Ich bin vorsichtig mit Wundern, wurde aber neugierig, ob auch ich erlebe, was die Eremiten so erzählen“, sagt Zittmayr.

Also entschied sie sich vor einigen Jahren, selbst eine Woche über Ostern im Domturm zu verbringen. Mit am beeindruckendsten war für Zittmayr, aufzuwachen und aus dem Spitzfenster den Sonnenaufgang über dem Pfenningberg zu beobachten. „Man kommt nicht umhin, den Himmel dort oben zu spüren, geerdet zu werden in diesen alten Steinmauern, die so wunderbar gebaut sind.“

Jeden Tag gibt es für Turmeremiten einen Essensrucksack sowie ein „spirituelles Jausensackerl“ mit Sprüchen und Geschichten. Da sich die Turmstube direkt oberhalb des Glockenturms befindet, sind auch die Domglocken ein ständiger Begleiter. „Die Turmstube ist so gut isoliert, dass die Glockenschläge im Viertelstundentakt wirklich kein Problem sind. Nach kurzer Zeit habe ich sie nicht mehr gehört. Und in der Osternacht habe ich die Türe offen stehen gelassen, weil das Glockenläuten so schön war“, sagt Zittmayr, die sich keinen Augenblick allein oder einsam fühlte.

Sie empfiehlt jedem, einmal eine Woche als Eremit im Linzer Mariendom zu verbringen, um besser zu verstehen, was man mit seinem Leben bewirken kann und um ein Stückchen mehr Zufriedenheit mit sich selbst zu erreichen. „Ich hab’ ganz tief zu mir selbst gefunden – ohne Paukenschlag und Trara.“

Das Eremitendasein hole einen sanft ein – die vielen Gebete und Sehnsüchte, die in den Linzer Dom getragen werden, spüre man. „Jeder Eremit kommt mit einem Lächeln runter“, sagt Zittmayr, die sich wie in Abrahams Schoß fühlte.

