Dominik Schrempf: „Sub auspiciis“ zum Doktortitel

Dominik Schrempf und eine besondere Feierstunde an der Vet-Uni in Wien.

Dominik Schrempf, 31, wurde fürseine herausragenden Leistungenin Schule und an der Uni geehrt. Bild: Suchanek/Vetmeduni

Eine derartige akademische Feierstunde wie vorgestern Nachmittag hat es noch nie am Standort der Veterinärmedizinischen Universität in Floridsdorf gegeben. Im Mittelpunkt stand Dominik Schrempf (31).

Bundespräsident Alexander Van der Bellen verlieh dem ehemaligen Schüler des Welser Brucknergymansiums den Ehrenring „Sub auspiciis praesidentis rei publicae“ für seine großartigen Leistungen: Schrempf konnte demnach seine Ausbildung ab der Oberstufe im Gymnasium bis hin zum Rigorosum durchgehend mit Auszeichnung absolvieren.

„Darauf habe ich nie bewusst hingearbeitet“, sagt Schrempf. Und: „Ich hoffe, dass dies eine große Motivation für all jene ist, die diesen Weg an der Universität noch vor sich haben.“

Den Oberösterreicher – auch seine beiden Schwestern sind in der Forschung – zog es nach der Matura nach Wien, er inskribierte an der Technischen Universität. Seine Bachelorarbeit schloss Schrempf wie sein Masterstudium im Fachbereich Technische Physik mit Bestnote ab. Aus Interesse an biologischen Fragestellungen bewarb er sich für eine Doktorandenstelle des PhD-Programms des Institutes für Populationsgenetik der Vetmeduni Vienna. Der mittlerweile promovierte Bioinformatiker und Evolutionsbiologe beschäftigte sich in seiner Doktorarbeit mit der Einschätzung und Erstellung von Stammbäumen: „Ich habe gewissermaßen Stammbäume geschätzt, die nicht nur mehrere Familien, sondern ganze Arten, wie Menschen, Schimpansen und Gorillas, überspannen (...). Neu bei meinen Untersuchungen war, dass ich nicht nur eine Sequenz pro Spezies, sondern die Information vieler Individuen pro Art verwendete. Damit konnte die genetische Variation besser einbezogen werden, wodurch sich die Schätzungen wesentlich verbesserten.“

Sein Interesse und Know-how in der Evolutionsbiologie setzt Schrempf mittlerweile in seiner Post-Doc-Stelle am Department für Biologische Physik der Eötvös Loránd Universität in Budapest ein.

