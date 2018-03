Diskussion: Wo liegt die Zukunft der E-Mobilität?

RIED. Wo liegen die Grenzen der Elektromobilität? Elektrobetriebene Fahrzeuge werden nicht nur für Konsumenten immer interessanter und leistbarer, auch die Fahrzeugindustrie stellt ihre Weichen in Richtung E-Mobilität. Die HTL Ried bringt dazu Vertreter aus verschiedenen Produktionsbereichen zu einer Podiumsdiskussion nach Ried. "Grenzen(lose) E-Mobilität im peripheren Raum" lautet der Titel der Veranstaltung, die am Donnerstag, 22. März (Beginn 18 Uhr), im Techno-Z in Ried über die Bühne gehen wird.

Dabei werden nicht nur Fragen zur Technologie von Elektrofahrzeugen diskutiert, auch die Frage der künftig notwendigen Energieversorgung wird erörtert, ebenso die Frage der Reichweite von Elektrofahrzeugen.

Dazu werden im Techno-Z Ried Christoph Leitinger (Energie AG), Peter Pickel (John Deere), Gerhard Wimmer (KEBA), Klaus Fischer (Kreisel Electric), Martin Forster (KTM) und Andreas Steindl (MAN) diskutieren. Moderation: Roman Kloibhofer (OÖNachrichten).

