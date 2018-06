Discothek musste nach Bombendrohung geräumt werden

WELS. Wegen einer anonymen Drohung ist am Freitag am späten Abend ein Nachtlokal mit 400 Gästen in Wels evakuiert worden.

400 Gäste mussten evakuiert werden Bild: Matthias Lauber

Eine bisher unbekannter Mann rief um 23.10 Uhr bei der Polizei an und erklärte, er werde in dem Lokal ein Gerät zum Versprühen von Reizgas zünden. Beamte durchsuchten mit einem Diensthund die Räume nach der Reizbombe. Es wurde nichts Gefährliches gefunden.

Die Gäste warteten während der polizeilichen Durchsuchung auf einem Parkplatz vor dem Lokal. Nach rund einer Stunde gab es Entwarnung, sie durften das Haus wieder betreten. Die Evakuierung sei ruhig und ohne Panik verlaufen, hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen nach dem Anrufer laufen.

Es war nicht das erste Mal, dass die Discothek Feeling im Welser Stadtteil Pernau nach einer Bombendrohung geräumt werden musste. Ende Februar 2017 kam es in dem Lokal zu einem ähnlichen Einsatz. An einem Samstagabend war ein Notruf bei der Polizei in Linz eingegangen. "Letzte Warnung, letzte Chance!", sprach ein Mann mit ausländischem Akzent ins Telefon. "Ich habe in der Diskothek Feeling in Wels eine Bombe deponiert. Viel Glück!"

Auch damals wurde keine Bombe gefunden, der anonyme Anrufe konnte jedoch nicht eruiert werden – den Archivbericht lesen Sie hier. Die Polizei ging am Samstag aber davon aus, dass diese zwei Bombendrohungen nicht zusammenhängen.

