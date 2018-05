"Digitales Lernen bringt uns näher zu den Studierenden"

LINZ. Live-Vorlesungen auf Youtube, Podcasts oder Videos: E-Learning hat an der FH Hochsaison, aber: "Wir sehen auch die Grenzen".

Gisela Schutti-Pfeil lehrt an der Fachhochschule in Steyr Unternehmensführung. Wenn sie dabei auf die Motivationstheorien zu sprechen kommt, könnte sie in der Vorlesung einen wunderbar langen Vortrag halten.

Tut sie aber nicht.

Stattdessen erhalten ihre Studenten vorab Powerpointfolien, bei denen ihr Vortrag per MP3-File im Hintergrund zu hören ist. Dazu beantworten sie Fragen und erstellen eine "Landkarte" der Theorien. "Im Unterricht erhalten sie dann Fallstudien und müssen versuchen, die richtigen Theorien anzuwenden", sagt Schutti-Pfeil.

Vorteil dieser Methode sei, dass sich die Studenten die pure Theorie selbst aneignen: "Und zwar jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit." So falle unterschiedliches Vorwissen weniger ins Gewicht als bei klassischen Vorlesungen: "Die einen sind überfordert, die anderen langweilen sich." Zweiter Vorteil: "Der Kontakt zu den Studierenden wird intensiver. Digitales Lernen bringt uns näher zu ihnen." Denn dank der Tatsache, dass die Theorie vorab erarbeitet wurde, ist in der Vorlesung mehr Zeit für Diskussionen. "Wir haben mehr Zeit, uns praktischen Fragen zu widmen."

Schutti-Pfeil leitet neben ihrer Lehrtätigkeit das Zentrum für Hochschuldidaktik an der FH Oberösterreich und bemüht sich, die digitale Lehre Professoren schmackhaft zu machen. Zu überwinden gibt es dabei nicht nur technische Schwierigkeiten, sondern auch didaktische: "Es reicht nicht, einfach nur ein Video im Internet zu suchen und den Studenten zu geben", sagt Schutti-Pfeil.

"Eine gute Balance ist wichtig"

Wichtig sei es, etwa durch Fragen den Aufnahmeprozess anzuleiten. Mittlerweile sind an der Fachhochschule viele E-Learning-Formen im Einsatz: Manche Professoren produzieren Videos oder Podcasts, andere lassen Studenten per Handy über Themen abstimmen, einer stellt seine Vorlesung live via Youtube ins Internet, inklusive Fragemöglichkeit.

Doch es gibt auch Grenzen der digitalen Lehre: "Nicht jedes Fach eignet sich", sagt die Expertin. "Eine gute Balance ist wichtig. Zum Lernen braucht es manchmal auch die Gruppendynamik."

Tag der Lehre: 8. Mai ab 9 Uhr, FH-Campus Linz, zum Thema "Digitale Lehre – Fluch oder Segen?" Anmeldung auf fh-ooe.at/tdl

