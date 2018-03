Diebstähle in Oberösterreich, Steiermark und Deutschland: Polizei fasste Täter

NEUHOFEN/KREMS. Die Polizei konnte am Samstag jene Täter fassen, die mehrere Diebstähle in Oberösterreich, in der Steiermark und in Deutschland verübt hatten.

Eine Mitarbeiterin einer Drogeriekette in Neuhofen an der Krems erstattete am Samstag gegen 11 Uhr bei der Polizei Anzeige, dass sie in ihrem Geschäft zwei männliche Personen wiedererkannt hatte, die am Vortag in der Filiale in Bad Schallerbach Parfüm gestohlen hatten.

Die Polizisten konnten zwei georgische Staatsbürger, 33 und 41 Jahre alt, in der Nähe des Geschäftes anhalten und kontrollieren. Dabei konnte den Männern ein kurz zuvor begangener Diebstahl nachgewiesen werden.

Sie wurden zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems mitgenommen und dort mit einer Dolmetscherin einvernommen. Die Männer zeigten sich beide zum Teil geständig.

Mehrere Diebstähle

Ihnen konnten mehrere Diebstähle in Oberösterreich, aber auch in der Steiermark und in Deutschland nachgewiesen werden. In ihrem Nebenwohnsitz in Traun und in einem Pkw konnten mehrere gestohlene Artikel sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung von mehr als 1000 Euro eingehoben.

