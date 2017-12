Diebe stahlen Weihnachtsdekoration und Geschenke

LINZ/WELS. Weihnachtsdekoration- und Geschenke haben unbekannte Täter am Freitag in Linz und Wels erbeutet.

Bild: Weihbold

Weihnachtsdekoration stahl ein Dieb aus einem Kellerabteil in Wels. Ein 39-Jähriger zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Laut Ermittlungen dürfte sich der Dieb durch die gelegentlich offenstehende Tür Zugang zu den Kellerabteilen verschafft haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Weihnachtsgeschenke und Bargeld stahlen unbekannte Täter am Freitag in Linz. Die Diebe brachen eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus auf. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

