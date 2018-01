Dieb zog in Modegeschäft Kleidung an und wollte flüchten

GRAZ/LINZ. Ein 40 Jahre alter Mann aus Georgien hat am Dienstag in einem Grazer Innenstadt-Modegeschäft Kleidung und Schuhe anstelle seiner alten Sachen angezogen und wollte sich damit aus dem Staub machen. Drei ähnliche Diebstähle soll er schon in Linz verübt haben.

(Symbolfoto) Bild: APA

Der in Graz lebende Georgier hatte gegen 17.45 Uhr in dem Geschäft eine Jacke, eine Hose, ein Paar Schuhe und ein Taschenmesser im Wert von mehreren hundert Euro angezogen bzw. an sich genommen. Diebstahlsicherungen entfernte er, seine eigene Kleidung ließ er in einer Umkleidekabine zurück. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und hielt ihn vor dem Geschäft an. Bei der Einvernahme in der Inspektion Schmiedgasse war der Mann geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema