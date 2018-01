"Die Schüler brauchen einen kritischen Blick"

LINZ. Problemfall Fake News: Neun von zehn Jugendlichen haben Probleme, im Netz wahr und falsch zu unterscheiden – Die OÖN starten eine Initiative.

Die Daten sind alarmierend: 86 Prozent der österreichischen Jugendlichen zwischen 14 und 18 sind zumindest gelegentlich unsicher, ob die Informationen, mit denen sie konfrontiert sind, richtig oder falsch sind. Bei vier von zehn ist das sogar oft oder sehr oft der Fall. Das ergab eine Studie für die Initiative "saferinternet.at".

Dabei befinden sich die Jugendlichen in einem Zwiespalt: Denn die wichtigsten Informationsquellen über tagesaktuelle Themen sind für sie (neben dem Fernsehen) mittlerweile die sozialen Medien. Doch nur zehn Prozent bewerten Facebook, Instagram, Whats App und Co. als sehr glaubwürdig. "Die Jugendlichen befinden sich in einem Spannungsfeld. Sie holen sich die Informationen aus sozialen Netzwerken, haben aber gleichzeitig ein Bewusstsein, dass vielleicht nicht alles stimmt", sagt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von saferinternet.at. Die Folge: "Sie fühlen sich ohnmächtig und resignieren, nach dem Motto: ,Man kann das eh nicht beurteilen‘."

Auch an den oberösterreichischen Schulen ist das Thema präsent. "Man merkt, dass die Schüler für Fake News empfänglich sind", sagt etwa Christian Brunner, Lehrer an der NMS Sierning. "Manche sind leichtgläubig." Für Josef Oberneder, Vize-Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) Oberösterreich, ergibt sich "ein Riesen-Bildungsauftrag": "Wir müssen Schüler lehren, richtig und falsch zu unterscheiden."

"Lernen, Quellen zu beurteilen"

Doch wie soll das funktionieren? "Der kritische Blick ist unsere einzige Chance", sagt Christian Kogler, Medienpädagoge an der PH OÖ. "Die Schule muss die Meinungsvielfalt bei den Schülern zulassen." Denn: "Wer gewohnt ist, sich kritisch eine Meinung zu bilden, ist weniger anfällig für Fake News." Ein großes Problem sei, dass Schüler oft Absichten oder Botschaften, die hinter einem Text oder Bild stehen, nicht erkennen, sagt Expertin Buchegger und nimmt die Schulen in die Pflicht: "Das Thema Quellen suchen oder beurteilen kommt in den Schulen oft nicht vor." Eine unerlässliche Fähigkeit, deren Einüben bei den Schülern unbeliebt sei: "Für viele ist das fad."

Hier wollen die OÖN mit der PH OÖ und dem Ars Electronica Center Abhilfe schaffen: Mit einer neuen Initiative fordern wir Schulklassen auf, Texte und Videos zum Thema zu gestalten. Die besten werden in den OÖN veröffentlicht. Mehr lesen Sie im Artikel unten.

OÖN-Aktion: Wir suchen die besten Beiträge zum Thema Fake News

Wie kannst du dich vor manipulierten oder fehlerhaften Meldungen im Internet schützen? Wer hat Interesse, Falschmeldungen zu verbreiten?

Die OÖN, die Pädagogische Hochschule Oberösterreich und das Ars Electronica Center suchen Schulklassen aller Schularten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Schreibt Erlebnisberichte, macht Interviews oder gebt Anleitungen für das Erkennen von Fake News. Die Texte, Videos oder Podcasts können bis 18. Mai hochgeladen werden. Die besten Beiträge werden in den OÖN veröffentlicht, die Autoren werden in einer Schlussfeier geehrt.

„Es ist wichtig, dass die Jugendlichen ein Bewusstsein für dieses Thema entwickeln“, sagt Vize-Rektor Josef Oberneder von der PH OÖ. Fake News seien zwar bedenklich, spiegeln aber einen menschlichen Aspekt wider, sagt Gerfried Stocker, künstlerischer Chef des AEC: „Nämlich den Wunsch, mit der Realität zu spielen, diese zu verändern und für eigene Zwecke zu nutzen.“

Bis 28. Februar: Anmeldung auf nachrichten.at/wirsindzeitung

Von 1. März bis 18. Mai laden die Teilnehmer ihre Beiträge hoch.

Die besten Texte werden in einer Beilage der OÖN veröffentlicht. Die Autoren werden zur Schlusspräsentation von Texten und Filmen am 18. Juni in das Ars Electronica Center nach Linz eingeladen.

Alle Infos im Detail gibt es auf nachrichten.at/wirsindzeitung

