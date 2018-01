Die Millionen-Forscher

Universitäten und Hochschulen sind immer stärker auf Geld aus externen Forschungsaufträgen angewiesen. Julian Weghuber (FH) und das JKU-Institut von Peter Pohl lukrierten für ihre Hochschulen 2017 viele Millionen.

Julian Weghuber (37) holte ein Lebensmittel-Kompetenzzentrum nach Wels. Bild: Bernhard Plank

4,7 Millionen Euro: So viel Geld holte Julian Weghuber für den Campus Wels der Fachhochschule Oberösterreich: drei Millionen von 2016 bis 2018, weitere 1,7 Millionen für 2019 und 2020 sind fix. So wurde dort dank der Expertise des jungen Professors für molekulare Zellphysiologie im Vorjahr ein Kompetenzzentrum für Lebensmittelforschung eröffnet, das vom Bund und mehreren Bundesländern finanziert wird. An diesem Zentrum forscht die FH gemeinsam mit der Veterinärmedizinischen Uni und der Uni für Bodenkultur, wie Futtermittel für Tiere und Lebensmittel für Menschen weiterentwickelt werden können.

Krebserregender Stoff in Fett

Die Welser Forscher wollen dabei zum Beispiel auf der Basis pflanzlicher Extrakte an der Entwicklung neuer Futtermittel arbeiten, die den Einsatz von Antibiotika überflüssig machen sollen. "Ein großes Problem bei Tieren sind zum Beispiel Entzündungen", sagt Weghuber. "Wir testen pflanzliche Stoffe, die entzündungshemmend wirken." Die Wirkung wird zuerst anhand von Zellkultursystemen simuliert, später in Tierstudien mit Darmproben getestet.

Ein zweites Beispiel: Im vergangenen September erregte die chemische Substanz 3-MCPD Aufsehen. Sie gilt als wahrscheinlich krebserregend und wurde bei einem Test in hoher Konzentration etwa in Schokolade oder Margarine gefunden. "Die Substanz taucht bei der Herstellung von Fetten und Ölen auf", sagt der FH-Professor. "Wir wollen nun herauszufinden, wie sie entsteht und wie die Produktion so optimiert werden kann, dass der 3-MCPD-Anteil so gering als möglich ist."

Doch wie hat es der 37-Jährige geschafft, mit seinem 20-köpfigen Team so viele Millionen für die Forschung nach Wels zu holen? Dafür seien mehrere Faktoren wichtig, sagt er. Zum einen gute Kontakte: "Man muss gut vernetzt sein, viele Anträge schreiben. Ich sitze mitunter mehr am Schreibtisch, als im Labor zu stehen." Zweite Bedingung für viel Fördergeld: "Die Forschung muss gesellschaftlich relevant und gut darstellbar sein." So ehrlich müsse man sein: "Wenn sich die Arbeit gut verkaufen lässt, fließt das Geld leichter."

7,8 Millionen Euro lukrierte das Institut für Biophysik der Johannes-Kepler-Universität seit 2015 allein mit Forschungsaufträgen vom Wissenschaftsfonds FWF. Der Fonds genehmigte 13 Projekte in der Höhe von 4,8 Millionen Euro. Und im vergangenen Dezember wurden für eine Graduiertenschule, in der zwölf Doktoranden ihre Forschungen vorantreiben können, weitere drei Millionen Euro locker gemacht.

Peter Pohl und Peter Hinterdorfer leiten das Institut. Ein Geheimnis des Erfolgs ist das Prinzip der Offenheit im Institut, sagt Peter Pohl: „Bei uns stehen alle Türen offen. Wenn es ein neues Forschungsgerät gibt, sollen alle daran arbeiten können.“ Ein besonderes Anliegen ist ihm die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: „Wer eine Idee hat, soll ein Projekt einreichen können. Junge Leute sollen frühzeitig, Forschungsanträge stellen können.“

Wassertransport in Zellen

Das Institut ist in den vergangenen Jahren rasch gewachsen. Mittlerweile arbeiten hier 60 Wissenschafter: Zehn zahlt die Uni, weitere 50 werden über die Drittmittel finanziert. Doch was erforschen die vielen Biophysiker eigentlich? In ihren Laboren wird Grundlagenforschung betrieben. „Wir konzentrieren uns auf einzelne Moleküle in Zellen“, sagt Pohl. „Wir versuchen, Erkennungs- und Transportprozesse an bzw. über Membrane zu verstehen.“ Diese werden dann mit physikalischen Formeln beschrieben.

So versucht eine Gruppe, sich mit Hilfe von Atomkraft-Mikroskopen ein Bild von Proteinen zu machen. Eine andere Gruppe untersucht, wie in Proteinen Wasser transportiert wird. Dies passiert in winzigen Röhrchen, die nur ein Molekül dick sind. Klingt unspektakulär. Aber: „Wenn diese Röhrchen nicht funktionieren, kann das dramatische Folgen haben.“ Denn dann können Krankheiten entstehen, etwa in der Tränendrüse des Auges: „Dann können keine Tränen produziert werden, und das Auge kann somit nicht befeuchtet werden.“

Die Linzer Wissenschafter versuchen nun zu verstehen, welche Kanäle wie viel Wasser transportieren, um dann Möglichkeiten der Manipulation zu eröffnen. So könnten später Medikamente entwickelt werden.

