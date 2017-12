Die Luftqualität ist heuer nicht schlechter geworden

LINZ. Römerbergtunnel in Linz bleibt eine Problemzone.

Betrachtet man die Luftqualität in Oberösterreich im zu Ende gehenden Jahr, dann gibt es zumindest eine gute Nachricht: Es ist nicht schlechter geworden. Ausnahme: Der Römerbergtunnel in Linz bleibt Problemzone, was die Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Belastung betrifft. Hier endlich Verbesserungen zu erreichen, sei die Umwelt-Herausforderung für Oberösterreich im Jahr 2018, sagte gestern Landesrat Rudi Anschober.

Auf die ungünstige Witterungslage im ersten Halbjahr mit etwas höheren Luftschadstoff-Werten als im Vorjahr folgte ein zweites Halbjahr mit sinkenden Werten. Am Ende ergab das heuer eine annähernd gleiche Luftbilanz in Oberösterreich wie 2016. Die wichtigsten Ursachen laut Abschober: Weniger Emissionen bei der Großindustrie und vor allem der Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, aber auch Maßnahmen im Verkehr wie der "Luft 100er" und das Lkw-Fahrverbot für Uralt-Lkw rund um die Messstelle Enns-Kristein an der Westautobahn.

Der Verkehr bleibt das Problem. Die Feinstaub-Grenzwerte wurden an 25 Tagen beim Römerberg-Tunnel und an 24 Tagen bei der Voest-Brücke überschritten. Dazu ist der Stickstoffdioxid-Grenzwert beim Römerberg und in Enns-Kristein heuer deutlich überschritten worden. Zumindest als erfreulich wertet es Anschober, dass der langjährige Trend in Enns-Kristein erkennbar nach unten geht. Wie übrigens auch an den anderen, nicht so verkehrsnahen Messstationen im Land. Ausnahme: der Römerbergtunnel.

