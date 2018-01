"Die Kappe zu tragen, ist eine Herausforderung"

EBENSEE/TRAUNKIRCHEN. Gelebtes Brauchtum: Am 5. Jänner finden in vielen Orten des Salzkammerguts die Glöcklerläufe statt.

Die Glöcklergruppe „Fuzzy-Pass“ aus Traunkirchen, scherzhaft benannt nach dem Spitznamen des Frontmanns. Bild:

Als Roland Promberger zum ersten Mal an einem Glöcklerlauf teilgenommen hat, war er noch im Kindergartenalter. Jetzt, mehr als 50 Jahre später, ist der 5. Jänner noch immer ein besonderer Tag für den Ebenseer, wenn am Abend vor dem Dreikönigstag, in der letzten Raunacht des Jahres, in seinem Heimatort der Glöcklerlauf stattfindet.

Insgesamt 17 Glöcklergruppen, Passen genannt, gibt es in Ebensee, jene von Promberger heißt "Alt-Ebensee". "Mein Vater hat sie 1973 gegründet", sagt der 60-Jährige.

Die Glöckler, traditionell weiß gekleidet, laufen mit bunten Lichterkappen auf dem Kopf durch die Straße, auf dem Rücken tragen sie Glocken. Licht- und Lärmbräuche, die die bösen Geister des Winters vertreiben sollen, haben ihren Ursprung in vorchristlicher Zeit. Der Glöcklerlauf wurde aber erst 1873 erstmals schriftlich erwähnt.

Jede Kappe ist ein Kunstwerk für sich. Aus schwarzem Papier werden Bilder ausgeschnitten und mit buntem Seidenpapier hinterklebt. Das Ergebnis wird auf Holzgestelle aufgezogen. "Für eine Kappe sind etwa 400 bis 450 Arbeitsstunden nötig", erzählt Promberger. Die Mitglieder einer Passe helfen zusammen: "Einer kann schön zeichnen, ein anderer pickt gut, ein weiterer baut die Gestelle."

Die Alt-Ebenseer Kappen zu tragen, ist eine Herausforderung: Sie können bis zu 15 Kilo wiegen. Die größte, der sogenannte Sturmhut, ist 4,5 Meter lang, der Stern hat einen Durchmesser von 2,4 Metern.

Bis zu 16 Kerzen pro Kappe

Beleuchtet werden sie mit Kerzen. Zwölf bis 16 Kerzen sind es pro Kappe, platziert auf Kerzenständern exakt in der Mitte des 30 Zentimeter breiten Brettes, auf dem die Kappe montiert ist.

Die Kunst besteht darin, "dass man die Kappe ganz gerade trägt", sagt Promberger. So wird die Gefahr gebannt, dass das filigrane Kunstwerk Feuer fängt. Zusätzlich ist die Spitze der Kappe ist mit einer Öffnung versehen, die einen Hitzestau verhindert.

Von Ebensee aus hat sich der Brauch ausgebreitet, in vielen Orten des Salzkammerguts finden Glöcklerlaufe statt, in Altmünster beispielsweise, in Gmunden oder in Traunkirchen. Dort nimmt Reinhard Lehner schon zum 41. Mal teil, bei seinem ersten Lauf war er nicht ganz drei Jahre alt. "Um die Kappe tragen zu können, braucht es eine gewisse Sportlichkeit und Talent", sagt der 43-Jährige, dessen Gruppe scherzhaft "Fuzzy-Pass" nach dem Spitznamen des Frontmanns benannt ist. "Üben kann man kaum, weil man während des Jahres schlecht mit einer Glöcklerkappe herumlaufen kann."

Auch Kinder sind mit Begeisterung als Glöckler unterwegs, erzählt Werner Feichtinger, der Obmann des Skivereins Traunkirchen, der den dortigen Glöcklerlauf koordiniert. "Bei uns laufen schon Fünfjährige mit". In Traunkirchen ziehen zwölf Passen aus verschiedenen Ortsteilen los. Bei manchen Häusern bleiben sie stehen und singen Krippenlieder. Um 22 Uhr treffen alle rund 200 Glöckler auf einem Platz zusammen. "Das sieht sehr beeindruckend aus", sagt Feichtinger.

Nur eines macht den Glöcklern Sorgen: dass schlechtes Wetter vorhergesagt ist. Vor allem Wind ist wegen der Kappen unangenehm. Hinderungsgrund ist das keiner. "Hier geht es schließlich um den Kampf Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkel", sagt der Ebenseer Roland Promberger. "Und nachher habe ich eh 365 Tage Zeit, um die Kappe zu reparieren."

Ich hoffe, nachher gibt es für alle eine Blunzen und Glühmost nach dem Lauf.

Ist schon

beeindruckend, was die Glöckler da auf Ihr Kappe nehmen und wie lange die Kerzerl brennen müssen und wie bei dem ganzen Papier und Pappendeckel so viel Gewicht zusammenkommt. Die Schwere ist schon eine Herausforderung.

Irgendwie dumm, dass Wind, Sturm, Regen nicht nur kommen können, das ist immer ein Damoklesschwert, das über allem schwebt, sondern dass es auch noch zu allem Überdruss vorausgesagt ist, wie es im Bericht formuliert ist, das ist niederschmetternd. Wie geht's der Frauenpass? Kann die die Männer wieder aufrichten oder machen das die eigenen Frauen im Hintergrund? Ein bisserl darf sich der Brauch ja ändern im Lauf der Jahrhunderte, nicht nur die Glöckler laufen, auch die Zeit bewegt sich, auch innergebirg, in den engen

Tälern halt zusätzlich gemildert, ja gebremst.

Das Fehlen von Eis und Schnee drückt doch einigermaßen auf das immaterielle Kulturgut und auf die Stimmung der Alten.

Das Fehlen von Eis und Schnee drückt doch einigermaßen auf das immaterielle Kulturgut und auf die Stimmung der Alten. Die Vorhersage des tristen Wetters hemmt nicht nur den Zulauf und den Zuspruch von außen. Wer richtet die Wirte wieder auf, sofern sie nicht mitlaufen und dadurch seelische Stärkung aus vorchristlicher Zeit erfahren und

auch nicht an den Strecken liegen?

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) zum ersten Kommentar des Diskussionszweigs springen »



