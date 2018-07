Die Gewinner vom OÖN-/Tips-Maturavoting stehen fest

LINZ. Mit 10.593 Stimmen hat die fünfte Klasse der BAKIP Don Bosco Schulen Vöcklabruck das Matura-Voting der OÖNachrichten und der Tips für sich entschieden.

Sie dürfen sich über den ersten Platz beim OÖN-/Tips-Matura-Voting freuen. Bild: privat

Die 5BIB der HAK Linz hat den ersten Platz um 63 Stimmen verpasst, den dritten Stockerplatz teilen sich zwei Klassen: Die 5AHIT der HTL Traun und die 8B des Borg Bad Leonfelden haben jeweils 9697 Stimmen bekommen.

Mit insgesamt fast 80.000 Votes wurde fleißig abgestimmt.

Attraktive Preise für die Gewinner

Als Belohnung können sich die Siegerklassen über attraktive Preise freuen. Neben Freikarten für das Ahoi! The Full Hit Of Summer Festival am 11. Juli in Linz, wo unter anderem „The National“ und „CHVRCHES“ auf der Linzer Donaulände auftreten werden, gibt es unter anderem eine exklusive Lounge in der Linzer Sandburg für die gesamte Abschlussklasse zu gewinnen – Beachfood und Getränke natürlich inklusive.

