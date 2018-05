Die Erdbeersaison hat begonnen: Heuer sind sie besonders süß und gschmackig

LINZ. Das trocken-warme Wetter der vergangenen Wochen bot ihnen beste Startbedingungen

Heuer extra süß und gesund: Erdbeeren zum "Hineinbeißen" Bild: APA/DPA/PATRICK SEEGER

Süße Früchte zum Selberpflücken: Am Wochenende hat die Erntesaison auf den Erdbeerfeldern wieder begonnen. "Die trocken-warme Witterung der vergangenen Wochen hat ihnen gut getan", sagt Heimo Strebl, Obstbaureferent der Landwirtschaftskammer OÖ. In den vielen Sonnenstunden konnte sich das sortentypische Aroma besonders stark ausprägen und der Zuckergehalt konzentrieren. Das Laub ist gesund, Schimmelpilze hatten in der trockenen Luft keine Chance.

Ideale Tage für die Plantage

Ideale Bedingungen für eine Sammeltour auf die Erdbeerplantagen sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer heute und am Dienstag voraus. Es bleibt überwiegend sonnig, nur im Mühlviertel und im Bergland können sich am Nachmittag lokale Gewitter bilden. Die Temperaturen pendeln sich bei 30 Grad ein. Im Zentralraum und im Mühlviertel frischt der Ostwind auf und erreicht Böen bis 50 km/h.

In der Nacht auf Mittwoch zieht mit Regen, Blitz und Donner eine Störung vom Atlantik durch. Bis zum Wochenende ist es dann vorbei mit Sonne pur, es bleibt wechselhaft, und die Temperaturen gehen pro Tag um ein Grad zurück: von 27 am Mittwoch bis auf nur noch 24 Grad am Samstag. "Am wenigsten geeignet zum Erdbeerpflücken wird der Mittwoch sein", sagt Haslhofer. Weil dann nach den nächtlichen Regenfällen der Boden aufgeweicht sein wird. Das macht es schwer, die Früchte sauber "ins Trockene" zu bringen. Aber in den kommenden Tagen wird es wieder "erdbeerfreundlicher".

Im Eferdinger Becken, Innviertel und Zentralraum hat die Pflücksaison schon begonnen. Etappenweise öffnen in den kommenden Wochen dann auch die Felder in höher gelegenen Regionen. Bis Juli kann man sich mit den Erdbeeren eindecken (das Kilo ab 3,10 Euro). "Durch die hohen Temperaturen reifen die Früchte heuer besonders schnell und ziemlich gleichzeitig", sagt Strebl. Da ist auf den einzelnen Plantagen Eile geboten.

Hauptsache aus Oberösterreich!

Auf 400 Hektar produzieren Oberösterreichs Erdbeerbauern ein Drittel der bundesweiten Gesamternte. Die Hälfte der Anbaufläche ist fürs Selberpflücken, der Rest wird an die Lebensmittelketten geliefert. "Wer beste Qualität haben will, sollte auf das Etikett achten", rät Strebl: "Erdbeeren aus Oberösterreich". Die sind heuer besonders gschmackig.

