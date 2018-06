Die Dürre hinterlässt bereits Spuren: Erste Schäden in der Landwirtschaft

LINZ. Wetterkapriolen: Bei uns ist es staubtrocken, im Süden Österreichs hagelt und stürmt es

Oberösterreichs Bauern sehnen sich Regen herbei. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Kommt’s jetzt oder kommt’s nicht, das Unwetter? Eine Frage, die sich aufgrund der anstehenden Heuernte zahlreiche Landwirte, vor allem im oberösterreichischen Zentralraum, stellen. "Im Wetterbericht haben sie seit Tagen Gewitter gemeldet, aber Regen hat es keinen gegeben", sagte gestern Helmut Födermayer aus Asten. Der Nebenerwerbslandwirt war der Schlechtwetterprognose zum Trotz gestern mit dem Traktor unterwegs, um die Heuballen endlich einzufahren.

Wie dem Landwirt erging es vielen Bauern in Oberösterreich. "Fast 100 Landwirte haben sich am Sonntag bei uns erkundigt, wie es mit der Trockenheit weitergeht", sagt Experte Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für Oberösterreich und Salzburg. Die seit Wochen anhaltende Dürre im Zentralraum hat bereits ihre Spuren hinterlassen. "Beim Mais und bei den Sojabohnen sind die ersten Trockenschäden zu beobachten", sagt Födermayer. Die Einbußen bei der Heuernte schätzt er mit circa 40 Prozent ein. Noch keine Probleme gebe es derzeit bei der Wasserversorgung, sagt der Landwirt, der auch Feuerwehrkommandant für den Bezirk Linz-Land ist.

Das Wetter in ganz Österreich spielt seit Wochen verrückt. Ein Hagelsturm und Starkregen führten am Samstagabend zu einer Verzögerung des Fußball-Länderspieles Österreich gegen Deutschland in Klagenfurt. Seit Tagen richten schwere Unwetter in der Steiermark und Kärnten teils schwere Schäden an. Allein in den Bezirken Weiz und Südoststeiermark wird der Hagelschaden mit zwei Millionen Euro für die Landwirtschaft beziffert.

Hagel und Starkregen in der Steiermark, Kärnten und Burgenland

Erdbeeren ist es zu heiß

Dagegen ist Oberösterreich einer anhaltenden Dürre ausgesetzt. "Für die Erdbeeren ist es zu heiß. Die Früchte sind zu klein und wachsen nicht, der zweite Schub kommt gar nicht mehr. Wir müssen massiv bewässern", sagt Josef Blumenschein, Erdbeer-Bauer aus Dietach. Er rechnet mit einem Ernteausfall bei den Erdbeeren von 30 bis 40 Prozent. Stefan Hamedinger vom Gemüsebaureferat der Landwirtschaftskammer weiß, dass manche Schäden der Dürre erst viel später sichtbar werden könnten: "Die Roten Rüben und das Sauerkraut haben seit April viel zu wenig Wasser bekommen."

Dürre heuer viel zu früh

Die Trockenheit sei heuer viel schlimmer als in den vergangenen Jahren, weil sie zwei Monate früher als sonst – im April – begonnen habe, sagt Rudolf Enöckl. Der Landwirt aus Aschach an der Steyr hält 50 Rinder und 70 Schafe. "Es wächst gar nichts mehr. Das wenige Futter, das noch steht, verbrennt." Heu dazuzukaufen, sei für viele Bauern keine Lösung. "Das wird sündteuer und rentiert sich nicht. Ein paar Reserven aus dem Winter haben wir noch, aber nicht viel." Setzt sich die Trockenheit fort, wird Enöckl seinen Viehbestand reduzieren. (staro/rela)

