Die Bubble Days sind "wie ein Kurzurlaub in Linz"

LINZ. Das Linzer Hafenfest wurde von den OÖNachrichten als Medienpartner begleitet.

Bei der SUP-Challenge wurde um die Wette gepaddelt. Bild: Alexander Schwarzl

Hans-Peter Leithinger (31) nippt genüsslich an seinem Bier in der Wiese vor dem Linzer Hafen. Neben ihm sitzt seine Freundin Tanja Peschetz (29), die entspannt zum Takt der Musik wippt, die von der großen Bühne klingt. "Es fühlt sich an wie ein Kurzurlaub in der Stadt", sagen die beiden Linzer. "Die Bubble Days sind mittlerweile ein Fixpunkt. Wir sind jedes Jahr vom originellen Programm begeistert", ergänzt seine Freundin.

Video: Bei den Bubble Days brodelt's im Linzer Hafen

Und dieses hätte vielfältiger nicht sein können. Die Bubble Days sind heuer am 8. und 9. Juni zum siebenten Mal und erstmals mit den OÖN als Kooperationspartner über die Bühne gegangen. Der Hafen bot an diesen Tagen ein ungewohntes Bild. Auf dem Areal des Industriehafens brodelte es. Tausende Feierlustige, Sportler und Besucher hatten ihn kurzerhand zur Partyzone erklärt. Wakeboarder flitzten übers Wasser, auf riesigen Boards wurde bei der Liwest-SUP-Challenge um die Wette gepaddelt, Tausende Burger wurden gebraten und mindestens genauso viele Liter Bier getrunken.

"Wir sitzen hier relaxt am Wasser, und im Hintergrund spielen die Steaming Satellites", schwärmt Tanja Pöcksteiner (28). Sie ist zum ersten Mal hier. Bei den Bubble Days ist Zusehen zwar eine Option, das Motto lautet aber: mitmachen. Die zierliche Vöcklabruckerin will später noch wakeboarden. "Das kann hier jeder ausprobieren", sagt der zweifache Wakeboard-Vizeweltmeister Daniel Fetz. "Fetzy" und sein Team unterstützten die Neo-Boarder bei ihren ersten Fahrversuchen via Funkhelm.

"Die Bubble Days können mit jedem Musikfestival mithalten", sagt Tanja Pöcksteiner. Sie sollte recht behalten. Beim grandiosen Finale am Samstag verwandelte sich das Hafenareal in ein hochkarätiges Musikfestival. Der Höhepunkt war der Auftritt der Band "Steaming Satellites", der sogar das Hafenbecken fast zum Kochen brachte.

Umfrage – Das andere Hafenfest: Tausende Feierlustige, Sportler und Musikbegeisterte strömten vergangenen Freitag und Samstag zu den Linzer Bubble Days. Sie erklärten das Areal um den Linzer Hafen kurzerhand zur Partyzone. Neben sportlichen Aktivitäten gab es genügend Möglichkeiten, um richtig auszuspannen.

"Die Umgebung ist einzigartig. Ich sitze im Hafen von Linz und im Hintergrund spielen Steaming Satellites. Ich komme bestimmt wieder." - Tanja Pöcksteiner, Vöcklabruck

"Die Bubble Days sind mittlerweile Pflichtprogramm. Ich komme jedes Jahr wegen der guten Stimmung und den coolen Leuten." - Antonia Harant, Linz

"Bei den Bubble Days herrscht eine entspannte Atmosphäre. Wir fühlen uns, als hätten wir eine kurze Reise ans Meer gemacht." - Julia Hofer mit Tochter Helena, Wels

"Im Hafen wakeboarden zu können, ist schon etwas Besonderes. Cool ist auch, dass man keinen Eintritt zahlt und Konzerte hören kann." - Ivan Krzacek und Christoph Hanz, Vöcklabruck

"Es fühlt sich an wie ein Kurzurlaub. Wir sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, wie toll das Angebot ist und wie gut hier alle organisiert sind." - Tanja Peschetz, Linz

