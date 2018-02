Desselbrunn: Brandermittler nahmen Arbeit auf

DESSELBRUNN. Fünf Polizisten und ein Gutachter der Brandverhütungsstelle verschafften sich Zugang zu dem völlig verrußten Schießkanal.

Eine Stichflamme, ein Flammenmeer und ungezählte Munitionsexplosionen: Durch einen noch ungeklärten Zwischenfall im Schießpark des Landesjagdverbandes in Desselbrunn sind am Donnerstag ein 50-Jähriger und ein 62-Jähriger beim Einschießen einer Waffe schwer verletzt worden. Wie berichtet ist der Jüngere schlussendlich am Wochenende im Wiener AKH seinen schweren Brandwunden erlegen. Der 62-Jährige sei außer Lebensgefahr, hieß es aus dem Spital in Salzburg.

Gestern nahmen die Brandermittler des Landeskriminalamtes Oberösterreich ihre Arbeit auf, um die Ursache aufzuklären. Fünf Polizisten und ein Gutachter der Brandverhütungsstelle verschafften sich Zugang zu dem völlig verrußten Schießkanal, der von der Feuerwehr mit Löschschaum geflutet worden war. Über das Wochenende war der Ort noch behördlich gesperrt gewesen.

Schwierige Ermittlungen

Die Sicherung von Spuren sei deshalb schwierig und voraussichtlich auch langwierig, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein Ergebnis der Ermittlungen lag gestern noch nicht vor. Die Beamten wollen jedenfalls noch den 62-Jährigen zu dem Vorfall befragen und klären, ob diese Aussagen mit den festgestellten Spuren übereinstimmen.

Der Mann sei derzeit aber noch nicht vernehmungsfähig. Wann er befragt werden könne, sei die Entscheidung der Ärzte.

