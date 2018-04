Der pure Adrenalinschub: So fühlt sich der freie Fall an

LINZ. Die OÖNachrichten testeten den "SkyFall" am Urfahraner Markt.

Die neue Attraktion Bild: Emrich

Weiche Knie, lautes Geschrei und ein gewaltiger Adrenalinschub. All das können Urfahrmarkt-Besucher ab heute innerhalb weniger Minuten erleben. Der "SkyFall", ein 80 Meter hoher Freifallturm, ist die neueste Attraktion des Jahrmarktes. Noch bevor sich die zahlreichen Besucher eine Woche lang über das 60.000 Quadratmeter große Festgelände drängen, durften die OÖNachrichten den weltweit höchsten Freifallturm testen.

Höhenangst sollten Fahrgäste nicht haben. Auch ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit ist empfehlenswert, wenn es darum geht, die knapp zweiminütige Fahrt in vollen Zügen zu genießen. Denn während es in angenehmem Tempo nach oben geht, dreht sich die Gondel mehrere Male um die eigene Achse. Und was von unten bereits hoch aussieht, entpuppt sich – über den Dächern der Stadt – als spektakulärer Blick über Linz. Diesen genoss auch Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), der während der Pressefahrt Selfies knipste. "Bitte schaut euch das an. Ist das ein Hammer", sagt der Marktreferent, während seine Beine in der Luft baumeln.

Oben angekommen, dreht die offene Gondel eine letzte Aussichtsrunde. Es wird still, die Nervosität steht den Testfahrern ins Gesicht geschrieben. Mit einem Ruck geht es dann plötzlich rasant nach unten. Auf halbem Weg versagt die Stimme, die Knie sind weich beim Aussteigen. Dennoch: Ein Gefühl von Unsicherheit kommt keinen Moment lang auf. Die Sicherheitsstandards sind hoch. Fazit: Adrenalin-Suchende kommen beim zweimaligen Fall um sechs Euro auf ihre Kosten.

Video:

Die OÖN am Urfahraner Markt

Das Video zur rasanten Probefahrt finden Sie auf nachrichten.at. Ab heute Mittag ist auch ein Bericht über die traditionelle Urfahrmarkteröffnung online zu lesen.

