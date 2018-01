Der Winter bleibt weiter „auf Abwegen“

Es bleibt dabei: Der Winter bleibt wenig winterlich. Auch in den kommenden Tagen bestimmen Föhn und Nebel das Wetter.

Der Winter bringt milde Tage, Föhn und Nebel. Bild: colourbox

Heute dominiert im südlichen Bergland eine kräftige Südströmung. „Sie bringt Luft direkt von der Sahara zu uns“, sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Salzburg/Oberösterreich. Um 11 Uhr wurden in Bad Goisern und Weyer frühlingshafte 15 Grad gemessen. Auf dem Feuerkogel erreicht der Föhnsturm 116 km/h, dort liegen die Temperaturen bei 6 Grad. In den Kaltluftseen im Hausruck und im Raum Vöcklabruck hat es hingegen nur 5 Grad.

Wärmster Tag der Woche

„Der heutige Dienstag wird der wärmste Tag der Woche“, sagt Haslhofer. Er fügt sich perfekt in die Reihe der milden Tage ein, die seit Jahresbeginn zu verzeichnen waren. „In Linz war es der bisher mildeste Jahresbeginn seit Beginn der Aufzeichungen in unserer Messstation bei den Kreuzschwestern in der Stockhofstraße“, so der Meteorologe. Die Durchschnittswerte erreichten bisher plus 6 Grad, das ist um 6 Grad höher als im langjährigen Mittel. „Das sind Verhältnisse wie im März“, so Haslhofer.

In den kommenden Tagen bremsen sich die Temperaturen etwas ein, es bleibt aber dank der permanenten Strömung vom Atlantik für die Jahreszeit deutlich zu mild. Morgen ist im Flachland mit teils zähem Hochnebel zu rechnen, im Bergland wird es sonnig, die Temperaturen erreichen dort 9 Grad, im Zentralraum werden es 5 Grad. Am Donnerstag kann es vorübergehend etwas nieseln und regnen, von Osten ziehen Wolken auf und das Temperaturniveau pendelt sich zwischen 2 und 6 Grad ein. Am Freitag folgt eine schwache Störung von Osten, oberhalb von 600 Metern kann es „leicht anzuckern“, sagt Haslhofer. In tieferen Lagen fällt bei höchstens 5 Grad erneut ein wenig Regen. Das Wochenende dürfte dann trocken und sonnig werden, bei Höchstwerten von 2 bis 6 Grad sind die Bedingungen fürs Skifahren im Bergland ideal.

