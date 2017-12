Der Traum vom großen Glück

LINZ/WIEN. 200 bis 250 Lotto-Tipps pro Sekunde wurden gestern Vormittag abgegeben. Sechsfach-Jackpot am Heiligen Abend: Was tun mit elf Millionen Euro?

Was wäre, wenn? Der Gewinn von elf Lotto-Millionen würde wohl zuerst zu einem Aufschrei führen. Bild: Colourbox

Was wäre, wenn? Die häufigste Frage, die man gestern in der Nähe von Lotto-Annahmestellen zu hören bekam. Es ist auch eine verlockende Fragestellung. Zumindest ein paar Gedanken an das, was man mit elf Millionen Euro alles anstellen könnte, sind in diesen Tagen erlaubt. Noch dazu, wenn diese Millionen exakt am Heiligen Abend ausgespielt werden und somit locker als finanzielles Weihnachtswunder durchgehen könnten.

Elf Millionen Euro. So viel war noch nicht ein Sechser in der Geschichte des Lotto in Österreich wert. Es gab auch noch nie einen Sechsfach-Jackpot.

Einer gewinnt sicher, ohne zu tippen

Nimmt man die Mathematik zu Hilfe, dann wird es mit dem Träumen schnell wieder vorbei sein. Denn die Wahrscheinlichkeit eines Millionen-Treffers sind für die Lotto-Spieler bescheiden. 1:8,1 Millionen. Das sagt die Wahrscheinlichkeit über die Erfolgsquoten der Spieler.

Dem Finanzminister wird das reichlich egal sein. Er ist er einzige, der jetzt schon sicher weiß, dass er ein Gewinner ist. Selbst die Österreichischen Lotterien sprechen vom "Höhepunkt des Jahres 2017" und von einem "Meilenstein für 6 aus 45". Das Lotto-Spiel gibt es in Österreich immerhin auch schon seit 31 Jahren.

Jeder Jackpot ist eine Verlockung. Das wissen die Lotterien aus der Geschichte. Doch heuer scheint die Höhe der Gewinnmöglichkeit und der Umstand, dass die Ziehung exakt auf den Heiligen Abend fällt, den Run auf die Annahmestellen noch einmal zu intensivieren. Bereits gestern Vormittag wurden phasenweise 200 bis 250 Tipps pro Sekunde (!) in Österreich abgegeben. Für heute rechnen die Lotterien sogar noch mit mehr Tipps. Zumal viele einen Lottoschein wohl auch unter den Weihnachtsbaum legen werden.

Elf Millionen Euro im Vergleich

Zurück zu den erwarteten elf Millionen Euro, die die sechs Richtigen am Sonntag wert sein könnten. Im jüngsten "Allgemeinen Einkommensbericht" des Rechnungshofes ist von einem mittleren Jahres-Bruttoeinkommen von unselbstständig Erwerbstätigen von 26.678 Euro die Rede. Ein Solo-Sechser am Weihnachtsabend würde somit in etwa 412 durchschnittlichen Bruttoeinkommen von unselbstständig Erwerbstätigen entsprechen.

Die elf Millionen Euro, das sind aber auch aktuell in etwa zehn Jahresgehälter von Vorständen der Verbund AG. Dividiert man den Jackpot durch die 304.020 Euro, welche der Bundeskanzler zuletzt pro Jahr erhielt, sind es immerhin 36 Jahre, in denen sich ein Solo-Glückspilz bei reinem jährlichen Abheben dieser Summe ("Von heute an jedes Jahr wie der Bundeskanzler bezahlt sein – ohne dessen Stress") vom Konto an seinem Geldsegen erfreuen könnte.

Aber oft ist von hemmungslosem Reisen als großer Traum die Rede. Für fast 14.000 Euro könnte man beispielsweise mit einem großen Passagierdampfer 118 Tage rund um die Welt fahren. Das wären rund 800 solcher Reisen – allerdings in der billigsten Kabinenkategorie. Mit einer Balkonkabine gingen sich 300 solcher Touren aus. "Einfach weg?" Man könnte in der Luxusvariante bei ununterbrochener Reise für das Geld theoretisch fast 100 Jahre auf hoher See sein.

Zu wenig für einen echten da Vinci

Wer im Falle des Falles eines Solo-Sechsers seinen Gewinn auf einmal ausgeben möchte, muss sich damit abfinden, dass sich ein echter Leonardo da Vinci nicht einmal ansatzweise ausgehen würde. Dessen "Salvator Mundi"-Gemälde war vor kurzem um etwa 383,6 Millionen Euro verkauft worden.

Ebenfalls nicht ausgegangen wäre sich beispielsweise der Kauf des 19,07 Karat schweren legendären pinkfarbenen Diamanten "Grand Mazarin" (zunächst im 17. Jahrhundert im Besitz des französischen Kanzlers Kardinal Mazarin, dann von vier Königen, vier Königinnen und zwei französischen Kaisern getragen). Der erzielte bei der Auktion 2015 einen Preis von umgerechnet rund 12,3 Millionen Euro. (rgr)

